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ΣΠΙΤΙ

Το γλυκό που μοσχομυρίζει μήλο και κανέλα και γίνεται σε 10 λεπτά! (βίντεο)

μήλο κανέλλα
clock 14:50 | 24/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αν ψάχνετε ένα εύκολο, οικονομικό και πεντανόστιμο γλυκό με λίγα και απλά υλικά, αυτή η συνταγή είναι ιδανική! Ένα υπέροχο σπιτικό γλυκό με μήλα, κρέμα σιμιγδαλιού και μπισκότα, που γίνεται χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και είναι ιδανικό για όλη την οικογένεια.

Η γεύση του μήλου σε συνδυασμό με την κανέλα και την απαλή κρέμα δημιουργεί ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα που θα λατρέψετε από την πρώτη μπουκιά!

Για τη συνταγή θα χρειαστούμε:

3 μήλα

100 γρ. ζάχαρη (περίπου 5 κ.σ.)

800 ml γάλα (περίπου 3 γεμάτες κούπες)

μία βανίλια 

80 γρ. ψιλό σιμιγδάλι (περίπου 4 κ.σ.) 

Μπισκότα 

Κανέλα 

Αρχικά, ετοιμάζουμε τα μήλα και στη συνέχεια προχωράμε στην παρασκευή της κρέμας με το γάλα, τη ζάχαρη, τη βανίλια και το ψιλό σιμιγδάλι. Στη συνέχεια, στρώνουμε τα μπισκότα και προσθέτουμε την κρέμα και τα μήλα, δημιουργώντας τις στρώσεις του γλυκού. Τέλος, πασπαλίζουμε με κανέλα και αφήνουμε το γλυκό να κρυώσει και να σταθεροποιηθεί πριν το σερβίρουμε.

Καλή απόλαυση!

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Γλυκό Μήλο Κανέλα
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