Κλειστό το Φαράγγι της Σαμαριάς την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου λόγω βροχοπτώσεων

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Κλειστό θα παραμείνει το Φαράγγι της Σαμαριάς την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 και από τις δύο εισόδους του, σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Η απόφαση ελήφθη με βάση το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Οι λόγοι του «λουκέτου»

Οι μετεωρολογικές προγνώσεις κάνουν λόγο για έντονες βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, αναμένονται:

Έως 12 mm βροχής στην περιοχή του Ξυλοσκάλου.

Έως 10 mm βροχής στην περιοχή της Αγίας Ρουμέλης.

Οι τιμές αυτές ξεπερνούν τα εγκεκριμένα όρια ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί από την Αντιπεριφέρεια Χανίων για την ομαλή λειτουργία του εθνικού δρυμού.

Με γνώμονα την προστασία και την ασφάλεια των επισκεπτών, κρίθηκε απαραίτητο να μην επιτραπεί η είσοδος από καμία πλευρά του φαραγγιού.

Πιθανότητα επαναλειτουργίας

Η διοίκηση του ΟΦΥΠΕΚΑ ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση επανεξετάζεται συνεχώς. Σε περίπτωση που τα νεότερα δεδομένα της ΕΜΥ δείξουν βελτίωση του καιρού, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση αύριο το πρωί στις 06:30.

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