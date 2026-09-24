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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Έκλεψαν χαλκοσωληνώσεις από το γήπεδο Μοναχής Ελιάς – Πλημμύρισαν τα αποδυτήρια

κλέφτες
clock 17:24 | 24/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο στόχαστρο αγνώστων βρέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας το Δημοτικό Γήπεδο Μοναχής Ελιάς στα Χανιά. Οι δράστες εισήλθαν στους χώρους των αποδυτηρίων και αφαίρεσαν χάλκινες υδραυλικές σωληνώσεις από τα ντους και τις τουαλέτες.

Η κλοπή προκάλεσε διαρροή νερού, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν τα αποδυτήρια και μέρος του περιβάλλοντος χώρου, προκαλώντας προβλήματα στις υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, ενώ υποβλήθηκε μήνυση κατά αγνώστων. Παράλληλα, ο Δήμος Χανίων ξεκίνησε τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης, καθώς το Σαββατοκύριακο είναι προγραμματισμένοι αγώνες στο γήπεδο.

Την καταγγελία έκανε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Χανίων, Αλέξανδρος Κοντορινάκης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ζημιά σε δημοτική αθλητική εγκατάσταση που χρησιμοποιείται από αθλητές, παιδιά και σωματεία.

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