Περισσότεροι από 6.000 δρομείς από 52 χώρες και 750 εθελοντές στον Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης στο Αρκαλοχώρι

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί για ακόμη μία χρονιά ο «Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτης - Αρκαλοχώρι Ηρακλείου» που αποτελεί μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού και του πολιτισμού Μετά από μία δεκαετία γεμάτη επιτυχίες, συγκινήσεις και μοναδικές αθλητικές στιγμές, η διοργάνωση επιστρέφει ανανεωμένη, έχοντας πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός αθλητικός θεσμός για την Κρήτη.

Ο φετινός Ημιμαραθώνιος παρουσιάστηκε σήμερα, Πέμπτη, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του αναπληρωτή περιφερειάρχη Κρήτης Γιώργου Πιτσούλη, του αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη, του δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, του εντεταλμένου συμβούλου Παιδείας και Αθλητισμού Στέφανου Ψυλλάκη και του προέδρου του Αθλητικού Συλλόγου Υγείας Γιώργου Αλεβυζάκη. Η διοργάνωση περιλαμβάνει τον Ημιμαραθώνιο των 21,1 χιλιομέτρων, αγώνες δρόμου 10 και 5 χιλιομέτρων, τον παιδικό αγώνα των 1.000 μέτρων, καθώς και αγώνα 200 μέτρων για ΑμεΑ.

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Το ενδιαφέρον για τη φετινή διοργάνωση είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς οι συμμετοχές, οι οποίες έχουν ήδη κλείσει, ξεπερνούν τις 6.000, με αθλητές από 52 χώρες. Μάλιστα, οι ξένοι αθλητές που θα βρεθούν στο Αρκαλοχώρι προσεγγίζουν τους 1.000, προσδίδοντας στον αγώνα έντονο διεθνή χαρακτήρα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνέντευξη τύπου στους 750 εθελοντές, η συμβολή των οποίων είναι καθοριστική για την επιτυχία της διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν δημόσια τις ευχαριστίες τους στους εθελοντές, αλλά και στους πολιτιστικούς συλλόγους, τους επαγγελματίες και όλους τους φορείς που στηρίζουν διαχρονικά τον Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης.

Σε δηλώσεις του, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης τόνισε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για μια διοργάνωση που μεγάλωσε, αγαπήθηκε και έγινε σημείο αναφοράς, όχι μόνο για τον αθλητισμό, αλλά κυρίως για την ψυχή της. «Γιατί πίσω από κάθε χιλιόμετρο βρίσκονται άνθρωποι. Περισσότεροι από 700 εθελοντές προσφέρουν χρόνο, χαμόγελο και καρδιά, αποδεικνύοντας πως η πραγματική δύναμη μιας διοργάνωσης είναι οι άνθρωποί της. Ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης είναι μια γιορτή αθλητισμού, εθελοντισμού και ανθρωπιάς, που μας θυμίζει πως όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να δημιουργούμε όμορφα πράγματα». Από την πλευρά του ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, επισήμανε πως οι συμμετοχές αποδεικνύουν τη δυναμική που έχει αποκτήσει η διοργάνωση, η οποία συμβάλλει στην ανάδειξη του τόπου μας. «Ως Δήμος, στηρίζουμε έμπρακτα αυτή τη μεγάλη γιορτή του Αθλητισμού και ανυπομονούμε να υποδεχτούμε όλους τους δρομείς και τους επισκέπτες ώστε να ζήσουμε όλοι μαζί, αυτή τη μοναδική εμπειρία. Γιατί, τελικά, αυτό που μένει από τον Ημιμαραθώνιο Κρήτης δεν είναι μόνο η διαδρομή και ο τερματισμός, αλλά κυρίως οι άνθρωποι, η συμμετοχή, η χαρά και η φιλοξενία που τον κάνουν ξεχωριστό».

Ο πρόεδρος Αθλητικού Συλλόγου Υγείας Γιώργος Αλεβυζάκης επισήμανε ότι η αγάπη του κόσμου είναι τεράστια και φέτος και πως οι εγγραφές εξαντλήθηκαν πολύ πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά. «Ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτης, δεν είναι σαν όλους τους άλλους αγώνες, έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη διοργάνωση της Κρήτης, αλλά κυρίως, αποτελεί ένα σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός. Είναι μια γιορτή μέσα από την οποία προβάλλουμε την παράδοση, την αυθεντική φιλοξενία και τις διαχρονικές αξίες της Κρήτης σε ολόκληρο τον κόσμο» ανέφερε μεταξύ άλλων.

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