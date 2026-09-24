Ανδρουλάκης: Το έργο της ΝΔ στον αγροτικό τομέα είναι χέρσα χωράφια και έρημα χωριά

«Καθημερινή πρόκληση», χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της Βουλής, τις δημόσιες παρεμβάσεις υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, καταλογίζοντας αλαζονεία, περιφρόνηση στους πολίτες και άσκηση προπαγάνδας που δηλητηριάζει τον δημόσιο διάλογο. Και πιο συγκεκριμένα αποδοκίμασε, χωρίς να τον αναφέρει, τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, «για επιθέσεις σε δημοσιογράφους με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, όπως «είστε ψεκασμένοι», «πίνετε μπάφους», όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Αυτό δείχνει ότι τα άκρα δεν είναι έξω από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι μόνο είναι μέσα σας, αλλά έχουν και πρωταγωνιστικό ρόλο», πρόσθεσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο για τα αγροτικά. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαχειρίστηκε τον πρωτογενή τομέα ως ένα πεδίο πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς, τονίζοντας παράλληλα ότι το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στον αντίποδα των κυβερνητικών πολιτικών, επαναλαμβάνοντας τα βασικά σημεία του, όπως αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, κάρτα Αγροτικού Πετρελαίου, ώστε ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης να αφαιρείται τη στιγμή που ο παραγωγός αγοράζει το καύσιμο και όχι να περιμένει μήνες για επιστροφές και αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα με ανώτατη τιμή 7 λεπτά την κιλοβατώρα.

Υποστήριξε πως η κυβέρνηση φέρει ακέραιη την ευθύνη για την καθυστέρηση και μη καταβολή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων και πως δικαιώνεται η κριτική του ΠΑΣΟΚ για τη μεταφορά κρίσιμων λειτουργιών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Αναφερόμενος στο επίμαχο άρθρο 74 του νομοσχεδίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε ότι έχει σκοπό να αμνηστευθούν όσοι πρωταγωνίστησαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάρος των τίμιων αγροτών. «Και μόνο που αναγκαστήκατε να φέρετε βελτιώσεις, είναι η πλήρης ομολογία ότι κάποιο λάκκο έχει η φάβα. Αλλά και αυτές οι διορθώσεις δεν αλλάζουν την ουσία των πραγμάτων, γιατί όσοι από τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου είναι ενώπιον της δικαιοσύνης, θα μπορούν να επικαλεστούν τις ευεργετικές σας διατάξεις για να γλιτώσουν τις ποινές. Έχετε λοιπόν μία υποχρέωση: να λύσετε το πρόβλημα που δημιουργήσατε στους έντιμους αγρότες, χωρίς όμως να αφήνετε κανένα περιθώριο στους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να χρησιμοποιήσουν τη νομοθετική σας παρέμβαση», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και συμπλήρωσε: «Που υπάρχει στην Ευρώπη τέτοιος μηχανισμός καταβολής των ενισχύσεων μέσω του φορολογικού μηχανισμού;» συμπλήρωσε.

Σχετικά με τον ΕΛΓΑ, δεσμεύτηκε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ θα ανταποκρίνεται στα δεδομένα της νέας εποχής, με σύγχρονο κανονισμό ασφάλισης, με ταχύτερες εκτιμήσεις, με διαφανείς διαδικασίες και με αποζημιώσεις που προστατεύουν ουσιαστικά την παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης.

Διερωτήθηκε αν υπάρχει εθνικό σχέδιο πρόληψης και ετοιμότητας για τις ζωονόσους και την ανασυγκρότηση της ελληνικής κτηνοτροφίας. «Σας έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις από την πρώτη στιγμή και κωφεύετε. Γι' αυτό και είναι ζωτικής σημασίας -και το έχουμε ήδη προτείνει- η δημιουργία κέντρων αναπαραγωγής και γενετικής προστασίας των ντόπιων φυλών, ώστε η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου να βασίζεται σε ένα οργανωμένο και μακροπρόθεσμο εθνικό σχέδιο» σημείωσε .

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, η ρίζα του προβλήματος είναι η ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου. «Το έργο της ΝΔ στον αγροτικό τομέα είναι χέρσα χωράφια και έρημα χωριά» υπογράμμισε και συμπλήρωσε: «Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει επεξεργασμένο σχέδιο για την αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα. Το παρόν νομοσχέδιο δεν δίνει καμία πειστική απάντηση. Και γι' αυτό καταψηφίζουμε επί της αρχής», είπε και υπογράμμισε πως «η διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι για εμάς η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα δεν είναι μόνο οικονομική επιλογή. Αποτελεί το θεμέλιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τη βασική προϋπόθεση για να ξαναζωντανέψει η ελληνική ύπαιθρος. Και γι' αυτόν τον εθνικό στόχο, το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται: με σχέδιο, με συγκεκριμένες προτάσεις και πάντα στο πλευρό της παραγωγικής Ελλάδας».

Για τη συνεχιζόμενη ακρίβεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση πως αντί να επιβάλει κανόνες, αρκείται σε «συμφωνίες κυρίων» για την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, σε εθελοντικές εισφορές των τραπεζών ως ένα αντίδωρο στην κοινωνία για τα υπερκέρδη τους από παράνομες χρεώσεις και προμήθειες.

«Σήμερα, λοιπόν, χρειάζεται να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών μπροστά στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Γιατί δεν μειώνετε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης;

Το ΠΑΣΟΚ δεν προτείνει κατάργηση του συνολικού Ειδικού Φόρου για έναν ολόκληρο χρόνο.

Εμείς μιλάμε για προσωρινή και περιορισμένη παρέμβαση όσο διαρκεί η ενεργειακή αναταραχή. Μία τρίμηνη μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και κατά 8 λεπτά στο diesel έχει εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος, μαζί με την επίπτωση στον ΦΠΑ, περίπου 300 εκατ. ευρώ. Όχι 4 δισεκατομμύρια. Άρα το πραγματικό δίλημμα δεν είναι “4 δισ. ή τίποτα”. Το πραγματικό ερώτημα είναι: Ποιο μέτρο έχει μεγαλύτερη επίδραση στην τελική τιμή», κατέληξε.

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