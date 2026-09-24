Δήμος Ανωγείων: Εξασφάλισε 280.000€ για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές

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Σημαντική χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από φυσικά φαινόμενα εξασφάλισε ο Δήμος Ανωγείων, με την ένταξη σχετικής πράξης συνολικού προϋπολογισμού 280.000 ευρώ στο «Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030».

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, η πράξη με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών (i) στο οδικό δίκτυο και (ii) στα δίκτυα υποδομών του Δήμου Ανωγείων», με κωδικό ΟΠΣ 5230065, εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Αποκατάσταση υποδομών από φυσικές καταστροφές» και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Η συνολική δημόσια δαπάνη και η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 280.000 ευρώ, χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

Η πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα:

1. Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ανωγείων, με εργασίες που περιλαμβάνουν: χωματουργικές εργασίες,

κατασκευή τοίχων αντιστήριξης τσιμεντόστρωση οδοστρώματος με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα.

2. Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών στα δίκτυα υποδομών του Δήμου, ύδρευσης και αποχέτευσης.

Το έργο έχει ημερομηνία έναρξης την 30ή Σεπτεμβρίου 2026 και ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31η Μαΐου 2030.

Ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης δήλωσε:

«Η ένταξη του συγκεκριμένου έργου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον Δήμο Ανωγείων, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο και στις βασικές υποδομές του Δήμου.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη για την υπογραφή της απόφασης ένταξης και για τη διαρκή συνεργασία και στήριξη προς τον Δήμο Ανωγείων.

Παράλληλα, θέλω να ευχαριστήσω τον πρώην Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βουλευτή Ρεθύμνης κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη για την ουσιαστική συμβολή και το ενδιαφέρον του για την προώθηση των αναγκών του Δήμου Ανωγείων.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στις υπηρεσίες του Δήμου Ανωγείων για την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών.

Η εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για τις ανάγκες του Δήμου μας δεν είναι μια υπόθεση που ολοκληρώνεται με μία απόφαση. Είναι αποτέλεσμα συνεχούς δουλειάς, τεκμηρίωσης, συνεργασίας και διεκδίκησης».

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