Κρήτη: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χωράφι – Τραυματίστηκε 19χρονη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε δρόμο κοντά στα Ποτιστήρια Βαρυπέτρου, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε από ύψος σε παρακείμενο χωράφι. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν 19χρονη, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά. Η νεαρή παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: