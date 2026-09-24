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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χωράφι – Τραυματίστηκε 19χρονη

ΕΚΑΒ
clock 17:30 | 24/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε δρόμο κοντά στα Ποτιστήρια Βαρυπέτρου, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε από ύψος σε παρακείμενο χωράφι. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν 19χρονη, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά. Η νεαρή παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

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Χανιά Τροχαίο Ατύχημα
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