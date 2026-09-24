Απορρίφθηκε η ένσταση συνταγματικότητας για το άρθρο 74 του αλιευτικού κώδικα

Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας επί του άρθρου 74 του νομοσχεδίου για τον νέο αλιευτικό κώδικα, που προβλέπει εκκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων, διάταξη που κατά την αντιπολίτευση αμνηστεύει τους κατηγορουμένους για το σκανδαλώδες μυαλό του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ένσταση στήριξαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς είχε έντονο διάλογο με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή, ο οποίος είπε ότι «η διάταξη του άρθρου 74 είναι απαγορευμένος από το Σύνταγμα κρυπτοαμνηστευτικός νόμος».

Απαντώντας ο κ. Σχοινάς, ανέφερε ότι «δεν μπορεί να του αποδίδονται κατηγορίες ότι δρα ως κολυμπήθρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», λέγοντας σε έντονο ύφος ότι «όσο εγώ είμαι στην Αχαρνών, που είναι η έδρα του υπουργείου, οι μόνοι που έχουν να φοβούνται είναι τα λαμόγια».

Νωρίτερα, ο κ. Σχοινάς, εξήγησε ότι «στόχος της ρύθμισης είναι να βγουν από την ομηρία 50.000 παραγωγοί που καλλιεργούσαν εκτάσεις και δικαιούνταν την ενίσχυση, αλλά οι υποθέσεις τους μπλέχτηκαν εκ των υστέρων όταν προέκυψαν οι δασικοί χάρτες, γι’ αυτό και θα πρέπει τώρα να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περιόδου». Μάλιστα, επέφερε νομοτεχνική αλλαγή στην επίμαχη διάταξη, θεωρώντας πως έτσι θα καμφθούν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

«Η διάταξη που προσθέσατε νύχτα στο νομοσχέδιο όζει, βρωμάει συγκάλυψη», είπε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Επανέλαβε δε, την πρόταση του κόμματός της για συγκρότηση μόνιμου Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής και Εθνικού Οδικού Χάρτη για τον πρωτογενή τομέα.

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