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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη

μητσοτακης νετανιαχου
clock 17:06 | 24/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα έχει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Κυβερνητικά στελέχη ανέφεραν ότι η συνάντηση πραγματοποιείται έπειτα από αίτημα της ισραηλινής πλευράς. Το ραντεβού έχει κανονιστεί για τις 11:30 τοπική ώρα (18:30 ώρα Ελλάδας).

Στις 18.30 ώρα Νέας Υόρκης, δηλαδή 01.30 ώρα Ελλάδος ξημερώματα Πέμπτης προς Παρασκευή ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στη ΓΣ του ΟΗΕ, στο επίκεντρο της οποίας αναμένεται να βρεθούν τα ελληνοτουρκικά.

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Κυριάκος Μητσοτάκης Νετανιάχου
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