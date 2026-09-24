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GOSSIP - LIFESTYLE

Πέτρος Κουσουλός: «Με την πρώην σύζυγό μου ακολουθούμε το σουηδικό μοντέλο»

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clock 17:00 | 24/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Πέτρος Κουσουλός μίλησε για τη σχέση που έχει με την πρώην σύζυγό του, Όλγα Ζαφειροπούλου, στο διαδικτυακό vidcast της Χρίσλας Γεωργακοπούλου και τις σχέσεις που διατηρούν.

«Ευτυχώς, με την Όλγα έχουμε εξαιρετική σχέση πλέον. Εξαιρετική σχέση. Και αυτό είναι ευτυχές και για τα παιδιά. Και νομίζω ότι ακολουθούμε ένα μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και λίγο σουηδικό. Αλλά νομίζω ότι οι ώριμοι άνθρωποι, έτσι θα πρέπει να ενεργούν όταν έχουμε να κάνουμε παιδικές ψυχές. Άλλα τα προβλήματα των ενηλίκων, άλλα τα θέματα των παιδιών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για το διαζύγιό του; «Βέβαια, βέβαια ήταν δύσκολο. Δεν ήταν το θέμα το οικονομικό. Το συναισθηματικό είναι πιο πολύ και το γεγονός ότι όταν εγκαταλείπεις τον έγγαμο βίο, είναι λογικό ρε παιδί μου και οι δύο άνθρωποι, για τους δικούς τους λόγους, να αισθανθούν πληγωμένοι».

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Δημοσιογράφος Σχέση
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