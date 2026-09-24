Ρέμος: Η απάντηση της influencer που θα κινηθεί νομικά

Μία Ελληνίδα influencer είχε ανεβάσει στα social media ένα βίντεο στο οποίο ανέφερε ότι γνώριζε τα «σκοτάδια» του Aντώνη Ρέμου και ο ίδιος αποφάσισε να κινηθεί νομικά εναντίον της και εκείνη μίλησε δημοσίως για την υπόθεση.

Το πρωί της Πέμπτης, η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» παρουσίασε την απάντηση της influencer στον Αντώνη Ρέμο, με την ίδια να αναφέρει ότι αφαίρεσε το βίντεο στο οποίο μιλάει για τον Αντώνη Ρέμο.

"Ξεκαθαρίζω απόλυτα πως δεν είχα καμία πρόθεση να προσβάλω την τιμή, την υπόληψη ή την προσωπικότητα κανενός. Πέρα από το να υπερασπιστώ την τιμή ενός νεκρού ανθρώπου, η οποία την προκειμένη στιγμή βαλλόταν, ενώ ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό του με τους τρόπους που μπορούμε εμείς οι ζωντανοί. Αν από τη διατύπωση δημιουργήθηκαν εσφαλμένες εντυπώσεις ή παρερμηνείες, παρότι υπήρξα αρκετά προσεκτική ώστε να μη συμβεί κάτι τέτοιο, μην προχωρώντας σε λεπτομέρειες και ονόματα, εκφράζω τη λύπη μου και προχωρώ στην αφαίρεση του συγκεκριμένου βίντεο. Βρίσκομαι σε μία από τις πιο σημαντικές και ευάλωτες στιγμές της ζωής μου, καθώς νοσηλεύομαι στο μαιευτήριο περιμένοντας να φέρω στον κόσμο το παιδί μου. Η δική μου απόλυτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η υγεία η δική μου και του μωρού μου. Επιλέγω λοιπόν να μην τροφοδοτήσω καμία περαιτέρω δημόσια αντιπαράθεση. Για εμένα το θέμα θεωρείται οριστικά λήξαν εδώ" , είπε χαρακτηριστικά.

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