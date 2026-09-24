Εγκληματική ομάδα στον Μυλοπόταμο: Προφυλακιστέος ο ένας γιος – Ελεύθεροι με όρους πατέρας και δεύτερος γιος

Εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στον Μυλοπόταμο, καθώς μετά τις απολογίες των τριών βασικών κατηγορουμένων, ο ένας από τους δύο γιους κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ ο πατέρας και ο δεύτερος γιος αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Οι τρεις άνδρες είχαν συλληφθεί μαζί με ακόμη επτά άτομα, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στον Μυλοπόταμο. Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται δύο αλλοδαποί εργάτες, τέσσερις γυναίκες και ένας ακόμη συγγενής.

Οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων είχαν προηγηθεί, με τους δύο αλλοδαπούς και τις τέσσερις γυναίκες να έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ ελεύθερος είχε αφεθεί και ο γαμπρός της οικογένειας.

Η υπόθεση ερευνάται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και αφορά, μεταξύ άλλων, υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων και ζωοκλοπών. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, δενδρύλλια κάνναβης και όπλα, ενώ εντοπίστηκε και κλεμμένο μηχάνημα έργου.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται στοιχεία σχετικά με κτηνοτροφικές επιδοτήσεις και δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου. Έλεγχοι σε ποιμνιοστάσια και κοπάδια φέρεται να ανέδειξαν διαφορές μεταξύ του αριθμού των δηλωμένων και των πραγματικών ζώων, στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

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