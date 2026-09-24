Ηράκλειο: Σοβαρές ζημιές στα αμπέλια από τις βροχοπτώσεις – Στους δρόμους οι αμπελουργοί

Σοβαρά προβλήματα στην αμπελουργική παραγωγή του Ηρακλείου προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου (ΕΟΑΣΗ).

Αμπελουργοί σε περιοχές όπως οι Αρχάνες, ο Καζαντζάκης και ο Προφήτης Ηλίας, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, είδαν μέρος της φετινής παραγωγής τους να καταστρέφεται, ενώ σταφύλια που δεν πρόλαβαν να συγκομιστούν κινδυνεύουν να υποβαθμιστούν ποιοτικά και να οδηγηθούν σε χαμηλότερες τιμές.

Η ΕΟΑΣΗ επισημαίνει παράλληλα το υψηλό κόστος παραγωγής, ενώ υποστηρίζει ότι οι τιμές παραγωγού τα τελευταία χρόνια δεν καλύπτουν το κόστος καλλιέργειας. Όπως αναφέρει, σε ορισμένες περιπτώσεις το σταφύλι πωλήθηκε περίπου στα 0,50 ευρώ το κιλό, ενώ έφτασε στον καταναλωτή σε πολλαπλάσια τιμή.

Η Ομοσπονδία ζητά την άμεση διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων από τον ΕΛΓΑ και την πλήρη αποζημίωση των παραγωγών για τις ζημιές από τις βροχοπτώσεις. Παράλληλα, θέτει εκ νέου το αίτημα για αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και ενίσχυση της υπηρεσίας με το απαραίτητο προσωπικό.

Τέλος, η ΕΟΑΣΗ καλεί τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να συμμετάσχουν στους αγροτοκτηνοτροφικούς συλλόγους και στις κινητοποιήσεις για τη διεκδίκηση μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση

Οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στον Νομό Ηρακλείου οδήγησαν στα «βράχια» και τις τελευταίες ελπίδες των αμπελουργών να ρεφάρουν τη χασούρα των τελευταίων χρόνων και να τους οδηγήσουν σε καινούργια οικονομικά αδιέξοδα και απόγνωση. Βιοπαλαιστές αμπελουργοί σε περιοχές άκρως παραγωγικές σε οινοστάφυλα και επιτραπέζια σταφύλια όπως στις Αρχάνες , στον Καζαντζάκη , στον προφήτη Ηλία και αλλού , είδαν τους κόπους , τις ελπίδες και τα έξοδα που έκαναν τη φετινή χρονιά - για να πάρουν έστω μια πρόσκαιρη ανάσα επιβίωσης - να κάνουν «φτερά» , φέρνοντας τους αντιμέτωπους με την σκληρή πραγματικότητα της καταστροφής της σοδειάς τους , με ότι συνεπάγεται αυτό για την επιβίωση τους. Τα σταφύλια που δεν πρόλαβαν να τρυγήσουν θα μείνουν να σαπίζουν στις κουρμούλες ή θα πουληθούν σε εξευτελιστικές τιμές λόγω υποβάθμισης της ποιότητας με την μείωση των σακχάρων τους.

Η καταστροφή είναι τεράστια αν συνυπολογιστούν τα υπέρογκα έξοδα παραγωγής σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές όπως τα ψεκάσματα , το πετρέλαιο , τα πανάκριβα λιπάσματα εξαιτίας του πολέμου και της εμπλοκής της χώρας σε αυτόν, αλλά και εξαιτίας της εγκληματικής πολιτικής της κυβέρνησης και της ΚΑΠ της ΕΕ .

Για μια ακόμα χρονιά οι τιμές παραγωγού κυμάνθηκαν κάτω του κόστους παραγωγής . Από τα 0,50 λεπτά που πούλησε το κιλό το σταφύλι , στο ράφι βρέθηκε να πουλιέται 2,5 και 3 ευρώ το κιλό. Μεγάλοι χαμένοι οι παραγωγοί και οι καταναλωτές , απέραντα κερδισμένοι οι μεσάζοντες και οι σουπερμαρκετάδες , με το κράτος φυσικά να σφυρίζει για ακόμα μια φορά αδιάφορα – το έχουμε μάθει το ποίημα θα πει κάποιος αλλά εμείς λέμε δεν είναι έτσι . Εδώ κι αν έχει ιδιαίτερη αξία το πάγιο αίτημα μας για κατώτερες εγγυημένες τιμές , αίτημα κομβικής σημασίας για το μέλλον της μικρομεσαίας αγροτιάς . Και δεν έφταναν όλα αυτά , έχουμε και τις εισαγωγές αμφιβόλου ποιότητας σταφυλιών από άλλες χώρες αποτέλεσμα της συμφωνίας Mercosur . Μέχρι εκεί έχει φτάσει η ασυδοσία του κράτους που δεν δίνει δεκάρα τσακιστή για την υγεία των καταναλωτών , κι αν θα πάμε μια ώρα πρωτύτερα στον τάφο. Αυτή είναι η πολιτική του ελεύθερου εμπορίου , η πολιτική της ΚΑΠ της ΕΕ και της εκάστοτε κυβέρνησης που καθορίζει τις τύχες μας.

Όμως εμείς δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια , θα συνεχίσουμε αταλάντευτα να αγωνιζόμαστε μαζικά και οργανωμένα για τα δίκαια αιτήματα μας . Γι’ αυτό καλούμε όλους τους βιοπαλαιστές της υπαίθρου , γεωργούς και κτηνοτρόφους να κάνουν χωρίς δισταγμό το βήμα και να οργανωθούν στους αγροτοκτηνοτροφικούς συλλόγους των περιοχών τους , γιατί μόνο ο δρόμος του οργανωμένου αγώνα είναι ικανός να μας οδηγήσει σε καλύτερες μέρες , γιατί είναι ο μόνος δρόμος που οδήγησε στις όποιες κατακτήσεις που αποσπάσαμε μέχρι σήμερα. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει.

Απαιτούμε από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν άμεσα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να πραγματοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι από τον ΕΛΓΑ , ώστε οι συνάδελφοι αμπελοπαραγωγοί να αποζημιωθούν στο 100% της ζημιάς από τις βροχοπτώσεις χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Επίσης για μια άλλη φορά να τονίσουμε το πάγιο αίτημα μας για άμεση αλλαγή του αναχρονιστικού κανονισμού τού ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιωνόμαστε άμεσα , καθοριστική προϋπόθεση να μπορούμε να παραμένουμε στην παραγωγή μας, όπως και να στελεχωθεί η υπηρεσία με επιστημονικό και άλλο δυναμικό που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες μας .

Το ΔΣ της ΕΟΑΣΗ

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