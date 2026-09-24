Ηράκλειο: «Χειρόφρενο» από τα ταξί στο αεροδρόμιο - Ένταση μετά από ελέγχους, αφαιρέθηκαν πινακίδες

Ένταση σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου μετά από αστυνομικούς ελέγχους σε ταξί που βρίσκονταν στον χώρο αναμονής για την παραλαβή επιβατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τρία έως τέσσερα ταξί αφαιρέθηκαν οι πινακίδες, προκαλώντας την αντίδραση των οδηγών. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι βρίσκονταν στο σημείο όπου παραδοσιακά περιμένουν για να εξυπηρετήσουν τους ταξιδιώτες.

Το ζήτημα της στάθμευσης και αναμονής των ταξί στο αεροδρόμιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις το τελευταίο διάστημα. Οι οδηγοί ζητούν να μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο σημείο, ενώ θέτουν παράλληλα θέμα ελέγχων στα ιδιωτικά βανάκια που πραγματοποιούν μεταφορές επιβατών.

Από την πλευρά της ΥΠΑ και της Αστυνομίας επισημαίνεται ότι είχε προηγηθεί συμφωνία με τους οδηγούς σχετικά με τα σημεία αναμονής. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι όροι της συμφωνίας δεν τηρούνται από τους οδηγούς.

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