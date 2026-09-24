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ΚΡΗΤΗ

Στο Φανάρι η Κρήτη για την εκτόνωση της έντασης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο

συνάντηση Οικουμενικό Πατριαρχείο
clock 18:56 | 24/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο Φανάρι και μέσα σε θερμό κλίμα ολοκληρώθηκε η συνάντηση μεταξύ της πενταμελούς αντιπροσωπεία από την Κρήτη και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου όπου και συζήτησαν για όλα τα θέματα που έχουν προκαλέσει το τελευταίο διάστημα εντάσεις στις σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την Εκκλησία της Κρήτης.

Στη συνάντηση που έλαβε χώρα το πρωί, συμμετείχαν ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου Γεράσιμος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Κρήτης και δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης.

Η αντιπροσωπεία συγκροτήθηκε με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, με στόχο να δοθούν εξηγήσεις και να αναζητηθούν τρόποι αποκλιμάκωσης της έντασης. 

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