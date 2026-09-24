Λευκός Οίκος: Απαγόρευσε την είσοδο των δημοσιογράφων του Politico, του MS NOW και του CNN παρά τη δικαστική απόφαση

Ο Λευκός Οίκος απαγόρευσε σήμερα την είσοδο των δημοσιογράφων του Politico, του MS NOW και του CNN παρά την δικαστική απόφαση για την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης των δημοσιογράφων τριών μέσων ενημέρωσης.

Επιπλέον, η διαπίστευση του δημοσιογράφου του Politico κατασχέθηκε, ανακοίνωσε το Politico, λίγες ώρες αφού ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε την απαγόρευση του Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε ότι είναι πιθανότατα αντισυνταγματική.

Η δικαστική απόφαση ακύρωσε την απαγόρευση της πρόσβασης των δημοσιογράφων των τριών μέσων ενημέρωσης για 14 ημέρες και αποτελεί ηχηρό χαστούκι για τον Τραμπ και την σύγκρουσή του με τα μέσα.

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