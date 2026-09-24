Λουιζίδου: "Με τον σύζυγό μου είμαστε 29 χρόνια"

Η Ρένια Λουιζίδου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και μίλησε στην προσωπική της ζωή και στα 29 χρόνια γάμου, μοιράζοντας στιγμές και σκέψεις από μια μακρά κοινή πορεία δίπλα στον σύζυγό της.

«Με τον σύζυγό μου είμαι παντρεμένη από το 1997, 29 χρόνια. Ο γιός μου γεννήθηκε το 2000 και σπουδάζει ΜΜΕ στο Καποδιστριακό. Δε ξέρω τι είναι αυτό που κάνει επιτυχημένο έναν γάμο. Πολλά μπορείς να πεις και τίποτα να μην είναι. Αν το ξέραμε, θα το κάναμε όλοι. Είναι από το τυχερό σου, τη χημεία ανάμεσα στο ζευγάρι.

Σίγουρα όταν περνάει τόσος καιρός, αλλάζουν οι άνθρωποι, το θέμα είναι αν αλλάζουν προς την ίδια κατεύθυνση, ή αν αλλάζει ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί…Είναι πολύ εύκολο να μη συντονιστείς με τον άλλον, το πώς συντονίζεσαι, ένας Θεός το ξέρει…Είναι σίγουρα ο άνθρωπός μου… Δεν ήταν μόνο το οπτικό…

Κάτι μας τράβηξε ο ένας στον άλλον και βήμα-βήμα ήρθαμε πάρα πολύ κοντά. Ανοιχτήκαμε πολύ ο ένας στον άλλον με ειλικρίνεια…και σε πράγματα που δεν είναι εύκολο να πεις… Το πήραμε αυτό το ρίσκο, και δούλεψε. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη στιγμή που τον είδα. Αλλά θυμάμαι κι άλλα πολύ σημαντικά από εκεί και πέρα. Ο σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο…», είπε η ηθοποιός.

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