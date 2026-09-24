Βρετανία: Άνδρας δολοφόνησε τρεις ηλικιωμένους μέσα σε 3 ώρες

Νέα στοιχεία για το ψυχιατρικό ιστορικό του Αλεξάντερ Λιούις-Ράνγουελ, ο οποίος σκότωσε τρεις ηλικιωμένους μέσα στα σπίτια τους στο Έξετερ το 2019, παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών για τις συνθήκες των θανάτων.

Το δικαστήριο άκουσε την Τετάρτη, ότι ο 35χρονος σήμερα άνδρας είχε στο παρελθόν νοσηλευτεί σε ψυχιατρικές μονάδες, με ιατρικές καταγραφές που έκαναν λόγο για «ψύχωση προκαλούμενη από ουσίες ή παρανοϊκή σχιζοφρένεια» και ιστορικό χρήσης κάνναβης.

Σύμφωνα με το Sky News, ο Λιούις-Ράνγουελ είχε συλληφθεί δύο φορές και είχε αφεθεί ελεύθερος πριν σκοτώσει τον 80χρονο Άντονι Πέιν και τα δίδυμα αδέλφια Ρότζερ και Ντικ Κάρτερ, 84 ετών.

Οι τρεις δολοφονίες σημειώθηκαν στις 10 Φεβρουαρίου 2019, μέσα σε διάστημα μόλις τριών ωρών και σε δύο σπίτια που απείχαν περίπου 2,4 χιλιόμετρα μεταξύ τους.







Ο Πέιν δέχθηκε επίθεση με σφυρί, ενώ τα δύο αδέλφια ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου με φτυάρι.







Το δικαστήριο άκουσε ότι ο Λιούις-Ράνγουελ είχε συλληφθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2019, αφέθηκε ελεύθερος την επόμενη ημέρα, συνελήφθη ξανά λίγες ώρες αργότερα και στη συνέχεια αφέθηκε εκ νέου ελεύθερος.

Λίγες ώρες μετά τη δεύτερη αποφυλάκισή του, εξαπέλυσε τις θανατηφόρες επιθέσεις.

Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο County Hall του Έξετερ εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ιστορικό του δράστη και τις επαφές του με τις Αρχές και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας πριν από τις δολοφονίες.







Νοσηλείες σε ψυχιατρικές μονάδες



Στο δικαστήριο διαβάστηκαν αποσπάσματα από ιατρικούς φακέλους που είχαν συνταχθεί κατά τη διάρκεια δύο νοσηλειών του, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2016 και από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο του 2017.

Στην πρώτη εισαγωγή του, οι γιατροί είχαν καταγράψει διάγνωση «ψύχωσης προκαλούμενης από ουσίες ή παρανοϊκής σχιζοφρένειας», καθώς και ιστορικό χρήσης κάνναβης.







Τα έγγραφα ανέφεραν επίσης ότι ο Λιούις-Ράνγουελ πίστευε πως ήταν ο Ιησούς.

Είχε τεθεί υπό κράτηση σε ψυχιατρική μονάδα αφού φέρεται να απείλησε ότι θα σκοτώσει τον πατέρα του και στη συνέχεια έκλεψε το αυτοκίνητό του.

Απειλές κατά του πατέρα του και φωτιά μέσα στην ψυχιατρική μονάδα



Σύμφωνα με τις ιατρικές σημειώσεις, η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί ιδιαίτερα στις αρχές του 2016.

Οι καταγραφές αναφέρουν ότι είχε πάει στο σπίτι του πατέρα του, είχε αφήσει τα άλογά του στην περιουσία του και είχε καταστρέψει φράχτες για να τους δώσει περισσότερο χώρο.

Παράλληλα, μιλούσε για τους διαβόητους εγκληματίες Kray Twins -που διέπρατταν διαρρήξεις και πληθώρα άλλων εγκλημάτων κατά τις δεκαετίες του 1950 και 1960- απειλούσε ότι θα σκοτώσει τον πατέρα του και φέρεται να του πέταξε ζεστό ρόφημα και αντικείμενα.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην έρευνα, είχε επίσης βάλει φωτιά σε κάδο μέσα στο δωμάτιό του και είχε κρατήσει άλλους ασθενείς «ομήρους» σε κοινόχρηστο χώρο της μονάδας.

Παραληρητικές ιδέες λίγες ώρες πριν από τα εγκλήματα



Οι έρευνες άκουσαν επίσης ότι, λίγες ώρες πριν από τις δολοφονίες, ο Λιούις-Ράνγουελ παρουσίαζε παραληρητικές ιδέες σχετικά με παιδόφιλους και απαγωγείς.

Οι ακροάσεις συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν το ιστορικό της ψυχικής του υγείας, τις προηγούμενες συλλήψεις του και τις αποφάσεις που οδήγησαν στην απελευθέρωσή του λίγο πριν από τις τρεις δολοφονίες.

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