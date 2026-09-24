Νέα ψηφιακή πύλη κληρονομιάς: Πώς θα ενημερώνονται οι κληρονόμοι για χρέη και περιουσία

Τη δημιουργία κεντρικής ψηφιακής πύλης κληρονομιάς ανακοίνωσε το υπουργείο δικαιοσύνης προχωρώντας ένα ακόμα βήμα παραπέρα μετά τη θέσπιση και την ισχύ του νέου κληρονομικού δικαίου.

Η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ( Γιώργος Φλωρίδης και Ιωάννης Μπούγας) ανακοίνωσαν τη θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο αναμορφώνει ριζικά τις διαδικασίες και τα μέσα ενημέρωσης των κληρονόμων. Στόχος της νέας ρύθμισης είναι η πλήρης διαφάνεια, η μείωση τη γραφειοκρατίας και η προστασία των πολιτών από αφανή χρέη ώστε να μπορεί ο κληρονόμος άμεσα να γνωρίζει αν κληρονομεί ή όχι χρέη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα, η αναζήτηση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης ενός κληρονομούμενου αποτελούσε μια χρονοβόρα και δαιδαλώδη διαδικασία, που συνεπαγόταν συχνά για τους κληρονόμους τον κίνδυνο ακούσιας αποδοχής χρεών.Υπο αυτό το πρίσμα και για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέθεσε σε Ομάδα Εργασίας, η οποία απαρτίζεται από διακεκριμένους νομικούς, δικαστικούς λειτουργούς και υπηρεσιακά στελέχη, υπό την προεδρία του Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεωργίου Λέκκα, την διαμόρφωση κατάλληλου νομικού πλαισίου ώστε οι πολίτες, με ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες, να πληροφορούνται το ενεργητικό και το παθητικό της κληρονομίας.

Οι βασικοί πυλώνες της νέας νομοθεσίας θα περιλαμβάνουν:

Δημιουργία Κεντρικής Ψηφιακής Πλατφόρμας Κληρονομιάς: Οι πιστοποιημένοι κληρονόμοι θα αποκτούν, με μία μόνο αίτηση, πρόσβαση σε μια ενιαία ψηφιακή πύλη. Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει δεδομένα από τη φορολογική διοίκηση, τα τραπεζικά ιδρύματα, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα υποθηκοφυλακεία/κτηματολογικά γραφεία.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας των νεων διαδικασιών θα προβλέπονται Πρωτόκολλα Ασφάλειας και αυστηρές δικελιδες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των κληρονόμων .

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη μεταρρύθμιση αυτή, γίνεται ” ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, στηρίζοντας έμπρακτα τον πολίτη, στοχεύοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας, την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και την εμπέδωση της ασφάλειας του δικαίου στις κληρονομικές σχέσεις, προσαρμόζοντας το κληρονομικό δίκαιο στις κοινωνικές απαιτήσεις με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων”.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

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