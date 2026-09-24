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ΚΡΗΤΗ

Αγιοφάραγγο: Μετανάστες αποβιβάστηκαν στην παραλία (βίντεο)

μετανάστες στο ΑγιοΦάραγγο
clock 11:06 | 24/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο Αγιοφάραγγο έφτασε νωρίτερα σήμερα το πρωί μια ομάδα μεταναστών η οποία αποβιβάστηκε στην παραλία προκαλώντας την έκπληξη ντόπιων και ξένων λουομένων που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην περιοχή.

Στο μεταξύ, 36 μετανάστες εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε λέμβο, περίπου 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, από φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ, μεταφέρθηκαν στην περιοχή.

Δείτε το βίντεο από τη σελίδα "Δια-sos-τε τη Μεσαρά" με τους μετανάστες από το Αγιοφάραγγο:

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