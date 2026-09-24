Μπασκόνια - Ολυμπιακός 89-106: Πολύ εύκολο πέρασμα για τους πρωταθλητές Ευρώπης

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά τη νέα σεζόν στη Euroleague, παίρνοντας μια εύκολη νίκη στη Βιτόρια. Με τους Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Μοντέρο και Τζόουνς να ξεχωρίζουν, οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν πολύ εύκολα με 106-89 της Μπασκόνια και εκκίνησαν με το δεξί τη νέα χρονιά.Στην τελευταία περίοδο, ο Χάουαρντ πέτυχε σερί τρίποντα για να μειώσει στους 15 (71-86), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να παίρνει τάιμ άουτ. Ο Μοντέρο ανέλαβε τη «μπαγκέτα», ο Τζόουνς τελείωσε τις φάσεις και ο Δομινικανός με καλάθι και φάουλ έκανε το 97-75. Τα επόμενα λεπτά ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Ολυμπιακό να παίρνει εύκολα την πρώτη του νίκη στην Ευρωλίγκα.

Δεκάλεπτα: 29-36, 46-56, 60-81, 89-106

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Γκαλμπιάτι): Χάουαρντ 9 (3/5 δίποντα), Λόσον 20 (1/4 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 6/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σίμονς 6 (1/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Στούαρτ 8 (1/5 δίποντα, 2/8 τρίποντα), Ντουάρτε 9 (3/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γιοκσίμοβιτς, Κούρουτς 5 (1/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα), Σεντεκέρσκις 15 (3/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα), Σπανιόλο 5 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπο 7 (1), Φρις, Φαρίντ 5

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 2 (2 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη), Γουορντ 11 (2/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μοντέρο 15 (2/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Βεζένκοβ 22 (8/9 δίποντα, 6/6 βολές, 4 ριμπάουντ), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 25 (4/5 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 5/5 βολές), Εντιάι 4, Μιλουτίνοβ 2, Τζόσεφ 2, Χολ 4 (7 ριμπάουντ), Τζόουνς 12 (5/9 δίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ), Φουρνιέ 7 (2/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3 ασίστ)