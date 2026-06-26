Στα δικαστήρια ο Μάρκος Σεφερλής με τον κουμπάρο του για υπεξαίρεση μεγάλου χρηματικού ποσού

Ο Μάρκος Σεφερλής έκανε μήνυση και αγωγή στον κουμπάρο του, ο οποίος πρωτόδικα καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια κάθειρξη. Ωστόσο, άσκησε έφεση και η υπόθεση εκδικάστηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου

«Θα ήθελα πολύ να μάθω τι θα μου έλεγε αυτός. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, ξέρει ποιος είμαι όλα αυτά τα χρόνια. Το ότι εκμεταλλεύτηκε τον κόπο, τον ιδρώτα αυτού του ανθρώπου και υπεξαίρεσε τόσα χρήματα, αυτά τα λέει όλα. Από εκεί και πέρα, όλα θα κριθούν εδώ στο δικαστήριο και ο ίδιος θα πάρει νομίζω και το μάθημά του, και ο κόσμος, ο περίγυρός μας, θα καταλάβει ποιος είναι ποιος. Για μένα ξέρει ποιος είμαι, το έχω αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια με την πορεία μου γενικά στη ζωή αυτή, αλλά ήρθε η στιγμή να μάθουν και ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός, τον οποίον είχα εμπιστευτεί, είχα στηριχτεί πάνω του, του είχα τυφλή εμπιστοσύνη, και όλο αυτό το εκμεταλλεύτηκε αντί να δείξει ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη που του είχα, για το πώς τον είχα γενικά στην εταιρεία μου, μου έκανε αυτό που μου έκανε», είπε ο ηθοποιός πριν μπει στη δικαστική αίθουσα.

«Αλλά τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, για αυτό και τα δικαστήρια είναι γεμάτα, συμβαίνουν στη ζωή μας πολλά πράγματα. Πληγωνόμαστε, στεναχωριόμαστε, συνεχίζουμε, προχωράμε, πορευόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους γύρω μας. Την προηγούμενη φορά στο δικαστήριο που κατέθετα, με έπιασαν τα κλάματα. Δηλαδή, δεν μπορούσα και εκείνη τη στιγμή να συνειδητοποιήσω τι ακριβώς έχει συμβεί με τον άνθρωπο αυτό που καθόταν πίσω μου και όλα αυτά τα χρόνια τον είχα μπροστά μου, στη ζωή μου μέσα».

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