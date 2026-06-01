Σταματίνα Τσιμτσιλή και Θέμης Σοφός: Επέτειος γάμου για το ζευγάρι

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός γιόρτασαν 15 χρόνια γάμου. Η παρουσιάστρια ανέβασε στο intagram φωτογραφίες από τον γάμο τους και έστειλε το δικό της μήνυμα

«15 χρόνια πριν… Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω πόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος. Κι όμως, όταν σκέφτομαι όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί, νιώθω πως μέσα σε αυτά τα δεκαπέντε χρόνια χωράει μια ολόκληρη ζωή. Τόσες στιγμές, τόσες αναμνήσεις, τόσα συναισθήματα…

Εύχομαι πάνω απ’ όλα να είμαστε υγιείς και αγαπημένοι. Να συνεχίσουμε μαζί όπως είμαστε στα εύκολα και στα δύσκολα και να καμαρώνουμε τα παιδάκια μας να μεγαλώνουν ευτυχισμένα και να πραγματοποιούν τα όνειρά τους», έγραψε η παρουσιάστρια.

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