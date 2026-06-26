Η Άννα Βίσση έκοψε τα μαλλιά της κοντά και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό

Η Αννα Βίσση μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram έκανε μία τολμηρή αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση και το μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η τραγουδίστρια αφέθηκε στα χέρια του καταξιωμένου hairstylist Πάνου Παπανδριανού, ο οποίος συνεργάζεται με διάσημες κυρίες, όπως η Gigi Hadid και η Dua Lipa.

Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε η Άννα Βίσση, το αποτέλεσμα της ταίριαζε τέλεια και ήταν άκρως εντυπωσιακό.

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