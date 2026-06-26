Φαίη Σκορδά: Τίτλοι τέλους οριστικά για το Buongiorno

Αυλαία στη φετινή σεζόν, αλλά και οριστικά, έπειτα από δύο χρόνια στον τηλεοπτικό αέρα, έριξεη η εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά. Η παρουσιάστρια φανερά συγκινημένη αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές.

«Σας ευχαριστώ όλους εδώ έναν προς έναν ξεχωριστά. Έχουμε συναντηθεί στο παρελθόν πάρα πολλές φορές, μπορεί και να ξανασυναντηθούμε. Ευχαριστώ πολύ το κανάλι μας και τον πρόεδρο για τη στήριξη, για την επιλογή που βρεθήκαμε εδώ να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαρινάκη για την πολύ όμορφη συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Mega…

Υποσχέθηκα ότι θα κλείσω την εκπομπή με ένα υπέροχο χαμόγελο, γιατί ξέρω πως όσοι μας παρακολουθείτε, περνάτε μια αίσθηση παρέας και ενημέρωσης από την εκπομπή. Εμείς, μέσα από την καρδιά μας, θέλουμε να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι όλοι σας. Σας αγαπώ, γεια σας και χαρά σας», ήταν τα λόγια της.

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