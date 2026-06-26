Βασάλος: "Οι απιστίες μου προέρχονται από κάποια ανασφάλεια, έχω απιστήσει για μια εφηβεία που δεν έζησα ποτέ"

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος μίλησε στο vidcast της Μαρίας Σολωμού, αποκαλύπτοντας ότι έχει απατήσει και έχει απατηθεί στο παρελθόν.

«Υπήρξε μια κοπέλα στο παρελθόν που με είχε κερατώσει. Όταν το έμαθα με είχε πειράξει πολύ, αλλά αυτό που σκέφτηκα είναι ότι και εμένα μου έχουν συγχωρέσει πολλές φορές απιστία, οπότε θα ήταν εγωιστικό να μη συγχωρέσω και εγώ έναν άνθρωπο», εκμυστηρεύτηκε

«Οι απιστίες μου προέρχονται από κάποια ανασφάλεια. Για επιβεβαίωση δεν απατάνε η περισσότεροι; Έχω απιστήσει από ανασφάλεια, από ανάγκη επιβεβαίωσης. Έχω απιστήσει για μια εφηβεία που δεν έζησα ποτέ. Όταν έχεις μεγαλώσει να κάνεις διατροφή, προπόνηση, ύπνο, όταν έχω περάσει μία συγκεκριμένη επταετία-οκταετία με έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής και δεν έχω ''ζήσει'', δεν έχω βγει, δεν έχω φλερτάρει, κάποια στιγμή αυτό θα σκάσει και θα σκάσει. Δεν δικαιολογώ τον εαυτό μου, αλλά προσπαθώ να τον δικαιολογήσω εν μέρει».

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