Μαντόνα: «Ήμουν σε κώμα για δύο μέρες»

Μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της θυμήθηκε η Madonna, μιλώντας ανοιχτά στην Vogue Italia για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε το 2023, όταν μια βακτηριακή λοίμωξη την οδήγησε στην εντατική και την έφερε αντιμέτωπη με τον θάνατο.

Η 66χρονη πλέον βασίλισσα της pop είχε αποκαλύψει ότι η λοίμωξη εξελίχθηκε σε σήψη, μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση, με αποτέλεσμα να μείνει αναίσθητη για τέσσερις ημέρες και να νοσηλευτεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Αυτό είναι το αγαπημένο μου λούτρινο. Τη λένε Οκτάβια και κοιμάμαι μαζί της κάθε βράδυ. Πριν από μερικά χρόνια ήμουν πολύ άρρωστη στο νοσοκομείο. Ήμουν σε κώμα και ήταν αυτή η όμορφη νοσοκόμα που με φρόντιζε, το όνομά της ήταν Ολίβια. Μου φώναζε κάθε μέρα, λέγοντάς μου ότι έπρεπε να σηκωθώ, έπρεπε να βγω από τη ΜΕΘ, και μου έδωσε πραγματικά πολύ θάρρος και ελπίδα. Όταν βγήκα από το νοσοκομείο και γύρισα σπίτι, η αδερφή μου μού έδωσε αυτό το χταπόδι. Το κοίταξα και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν η νοσοκόμα μου που με φρόντιζε», αποκάλυψε στη Vogue.

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