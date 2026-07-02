ΠΕΜ.02 Ιου 2026 23:17
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Μαντόνα: «Ήμουν σε κώμα για δύο μέρες»

madonna
clock 22:00 | 02/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της θυμήθηκε η Madonna, μιλώντας ανοιχτά στην Vogue Italia για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε το 2023, όταν μια βακτηριακή λοίμωξη την οδήγησε στην εντατική και την έφερε αντιμέτωπη με τον θάνατο.

Η 66χρονη πλέον βασίλισσα της pop είχε αποκαλύψει ότι η λοίμωξη εξελίχθηκε σε σήψη, μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση, με αποτέλεσμα να μείνει αναίσθητη για τέσσερις ημέρες και να νοσηλευτεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

 «Αυτό είναι το αγαπημένο μου λούτρινο. Τη λένε Οκτάβια και κοιμάμαι μαζί της κάθε βράδυ. Πριν από μερικά χρόνια ήμουν πολύ άρρωστη στο νοσοκομείο. Ήμουν σε κώμα και ήταν αυτή η όμορφη νοσοκόμα που με φρόντιζε, το όνομά της ήταν Ολίβια. Μου φώναζε κάθε μέρα, λέγοντάς μου ότι έπρεπε να σηκωθώ, έπρεπε να βγω από τη ΜΕΘ, και μου έδωσε πραγματικά πολύ θάρρος και ελπίδα. Όταν βγήκα από το νοσοκομείο και γύρισα σπίτι, η αδερφή μου μού έδωσε αυτό το χταπόδι. Το κοίταξα και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν η νοσοκόμα μου που με φρόντιζε», αποκάλυψε στη Vogue.

Διαβάστε επίσης 

Η Ιωάννα Τούνη «αδειάζει» τον Γιώργο Λιάγκα και την εκπομπή του

Λεζές για τον θάνατο του Μόσιου: "Δεν απαντούσε στα τηλέφωνα, πήγε η αστυνομία και τελικά τον βρήκαν στο μπάνιο"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Madonna Σήψη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis