Ελλάδα – Πορτογαλία 56-71: Εθνική… τραγωδία!

Κάκιστη η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών έχασε με 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλεψε το δρόμο της για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027

Και να σκεφτεί κανείς ότι δεν έπαιζε καν ο… Κριστιάνο Ρονάλντο! Κι όμως η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών έχασε με 71-56 από την Πορτογαλία στο κλειστό των Άνω Λιοσίων σε μια ιστορικών διαστάσεων ήττα και έκανε πολύ δύσκολη τη διαδρομή της για το Παγκόσμιο του Κατάρ.

Η «γαλανόλευκη» ήταν αγνώριστη σε όλα τα επίπεδα, χωρίς σαφές πλάνο, χωρίς ενέργεια, είχε κάκιστες επιλογές, αδυνατούσε να βρει ρυθμό και βρέθηκε να χάνει με είκοσι πόντους διαφορά.

Έχει πλέον απολογισμό τρεις νίκες και τρεις ήττες στην α’ φάση των προκριματικών και στη β’ φάση θα παίξει με Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία μεταφέροντας τα αποτελέσματά της.

Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν κάκιστο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που με το… καλησπέρα βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ παίζοντας άθλια σε άμυνα και επίθεση.

Χωρίς εμπνεύσεις, χωρίς ενέργεια και σαφές πλάνο οι Έλληνες διεθνείς ήταν άστοχοι, κάνοντας τραβηγμένες επιλογές και παίζοντας προβλέψιμα.

Έτσι οι Πορτογάλοι που δεν έκαναν κάτι το εντυπωσιακό, αλλά απλώς τα βασικά προηγήθηκαν με 13-17 στο 9’ και με 23-28 στο τέλος του πρώτου μέρους.

Η εθνική μας είχε 7/16 δίποντα και 2/16 τρίποντα, αλλά και 19 ριμπάουντ, έναντι 27 των αντιπάλων της.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο άσχημα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που αντί να βελτιώσει την εικόνα του, αδυνατούσε να κάνει ακόμα και τα βασικά!

Συνέχισε στο ίδιο μοτίβο παίζοντας με βεβιασμένες επιλογές και του Πορτογάλους να παίρνουν προβάδισμα 11 πόντων (30-41 στο 26’) αδυνατώντας να ακολουθήσει τους αντιπάλους της σε ρυθμό, πλάνο, ενέργεια και λύσεις.

Η διαφορά… σκαρφάλωσε στους 20 πόντους (42-62 στο 32’) με τους Πορτογάλους να είναι οι απόλυτοι κυρίαρχοι και να ζουν πρωτόγνωρες καταστάσεις πανηγυρίζοντας τα καλάθια τους.

Οι διεθνείς προσπάθησαν να κάνουν την τελευταία τους αντεπίθεση, πιέζοντας στην άμυνα στα όρια του φάουλ και μείωσαν στους δέκα πόντους (53-63 στο 37’), αλλά και πάλι δεν ήταν έτοιμοι ούτε για την ανατροπή.

Οι Πορτογάλοι απλώς έπαιξαν την άμυνά τους, κέρδισαν τις προσωπικές «μονομαχίες» στην επίθεση και έφτασαν στον ιστορικό θρίαμβο με το τελικό 71-56.



Τα δεκάλεπτα: 15-19, 23-28, 42-53, 56-71.

Ελλάδα (Σπανούλης): Ελλάδα (Σπανούλης): Λαρεντζάκης 5 (1), Μωραϊτης 8 (1), Τολιόπουλος 10 (2), Κακλαμανάκης, Χαραλαμπόπουλος 5, Παπανικολάου 5 (1), Περσίδης 1, Κουζέλογλου 6, Τσαλμπούρης 2, Μήτρου Λονγκ Ε. 11 (2), Νετζήπογλου 1, Μπαζίνας 2

Tο πρόγραμμα

Ελλάδα-Πορτογαλία 56-71

21.30 Μαυροβούνιο-Ρουμανία

Βαθμολογία

1. Πορτογαλία 3-3

2. Ελλάδα 3-3

3. Μαυροβούνιο 3-2

4. Ρουμανία 2-3