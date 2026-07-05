ΟΣΔΕ 2025: Ανοίγει τελευταία φορά για να γίνουν διορθώσεις τον Ιούλιο

Μέσα στον Ιούλιο θα ανοίξει για τελευταία φορά το ΟΣ∆Ε 2025 για διορθώσεις ώστε να κλείσει οριστικά ο κύκλος των πληρωµών ενισχύσεων του 2025 µέσα στο ερχόµενο φθινόπωρο. Με βάση τα όσα ανέφερε ο διοικητής της ΑΑ∆Ε, Γιώργος Πιτσιλής, αυτή την περίοδο η ΑΑ∆Ε µάλιστα επεξεργάζεται λύσεις για τα δεσµευµένα αγροτεµάχια λόγω του monitoring.

«Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις σε ορισµένες καλλιέργειες όπως τα κτηνοτροφικά, σανοδοτικά και τα όσπρια όπου ιδίως στη συνδεδεµένη ενίσχυση, τα κιτρινισµένα ξεπερνούν σε κάποιες περιπτώσεις το 15, το 20 και το 40%», τόνισε ο κ. Πιτσιλής, λέγοντας πως η διαδικασία διορθώσεων προχωράει µε «ασφαλή τρόπο». Αναφορικά µε το θέµα που αντιµετωπίζουν µε τους ΑΤΑΚ και τον ΚΑΕΚ οι παραγωγοί στη Βόρεια Ελλάδα, σχεδιάζεται από την ΑΑ∆Ε οριστική λύση µέχρι τον Σεπτέµβριο.

Μέσα στον Ιούλιο αναµένεται, επίσης, η τακτοποίηση εκκρεµοτήτων που αφορούν περιπτώσεις ανωτέρας βίας στο ζωικό κεφάλαιο, ενώ στον ίδιο µήνα προγραµµατίζεται η καταβολή της ενίσχυσης για την ευζωία των χοίρων τόσο για το 2024 όσο και για το 2025.

Την ίδια περίοδο προγραµµατίζονται και οι εκκαθαρίσεις παλαιότερων εκκρεµοτήτων, όπως οι ∆ασώσεις του 2018, οι οποίες, αν και είχαν ενταχθεί στον προγραµµατισµό πληρωµών, δεν κατέστη δυνατό να εξοφληθούν εγκαίρως για τεχνικούς λόγους. Σύµφωνα µε τον διοικητή της ΑΑ∆Ε, σε εξέλιξη βρίσκεται η τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων του Πυλώνα Ι και του Πυλώνα ΙΙ που συνδέονται µε το ΟΣ∆Ε 2024, ενώ παράλληλα, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδοµών, προωθούνται οι διαδικασίες για τις πληρωµές των µέτρων του Πυλώνα ΙΙ που υλοποιούνται εκτός ΟΣ∆Ε (σ.σ. Επενδυτικά προγράµµατα), µε στόχο οι πρώτες καταβολές να ξεκινήσουν εντός Ιουλίου.







Μέχρι και τα µέσα Σεπτεµβρίου συνοπτικά οι ενέργειες και πληρωμές που έχει προγραµµατίσει η ΑΑ∆Ε είναι οι εξής:

Άνοιγµα ΟΣ∆Ε εντός Ιουλίου για τελικές διορθώσεις.

Εύρεση λύσεων για αγροτεµαχίων λόγω Συστήµατος Παρακολούθησης Εκτάσεων

Πληρωµή Ανωτέρας βίας στο ζωικό κεφάλαιο.

Πληρωµή αγροτεµαχίων µεικτό καθεστώς ΚΑΕΚ-ΑΤΑΚ.

Πληρωµή ευζωίας χοίρων 2024 και 2025 και εκκαθαρίσεις 2018 για αγροδασικά εντός Ιουλίου.

Πυλώνες Ι και ΙΙ εντός ΟΣ∆Ε έτους 2024.

Πυλώνας Ι και ΙΙ εκτός ΟΣ∆Ε.

Θα σταµατήσει το συνεχές «άνοιξε-κλείσε» στο ΟΣ∆Ε

Αναφερόµενος στο διαρκές «άνοιγµα» και «κλείσιµο» του ΟΣ∆Ε για διορθώσεις, ο κ. Πιτσιλής υπογράµµισε ότι η πρακτική αυτή δεν µπορεί να συνεχιστεί, καθώς αποτελεί µία από τις βασικές αιτίες των καθυστερήσεων στις πληρωµές των ενισχύσεων. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της εφηµερίδας Agrenda, ανέφερε ότι µε το νέο σύστηµα υποβολής των δηλώσεων ΟΣ∆Ε, το οποίο θα προβλέπει και κίνητρα για την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων, ενδεχοµένως να υπάρξει ακόµη ένα άνοιγµα για διορθώσεις, όχι όµως σε µόνιµη βάση.

Όπως εξήγησε, κάθε φορά που επαναλειτουργεί το σύστηµα για αλλαγές µετατίθεται χρονικά η ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, γεγονός που συµπαρασύρει και το χρονοδιάγραµµα των πληρωµών. «Όταν ξαναανοίγει η αίτηση, πάνε πίσω οι έλεγχοι. Από τη µία έχουµε την πίεση να ανοίξουµε το σύστηµα επειδή έχουν γίνει λάθη ή έχουν παραλειφθεί στοιχεία και, από την άλλη, δεχόµαστε την κριτική ότι καθυστερούµε να πληρώσουµε. Αυτός ο φαύλος κύκλος κάπου πρέπει να σπάσει», σηµείωσε χαρακτηριστικά.

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