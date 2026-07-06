Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης στην Καλαμαριά: «Δεν αισθάνομαι ξένος, αλλά οικείος»

Την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης και σεβασμού που διοργανώθηκαν στην περιοχή προς τιμήν των εν Μακεδονία Κρητών.

Ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στην Ακολουθία του Όρθρου και προεξήρχε του Αρχιερατικού Συλλείτουργου στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου Αρετσούς, συνιερουργούντων του οικείου Ποιμενάρχου, Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβύδου κ. Γρηγορίου, ενώ παρέστη συμπροσευχόμενος και ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός. Στη συνέχεια τελέσθηκε το Αρχιερατικό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων εν Μακεδονία Κρητών.

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Στο κήρυγμά του προς το εκκλησίασμα, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης εξέφρασε τη βαθιά συγκίνησή του για τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξαν οι Μακεδόνες πιστοί και αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς της Κρήτης με τη Μακεδονία, αλλά και στη μνήμη της προσφυγιάς και του ξεριζωμού. «Δεν αισθάνομαι ξένος, δεν αισθάνομαι φιλοξενούμενος, γιατί η αγάπη σας είναι τέτοια που με κάνει να νιώθω οικείος μεταξύ οικείων προσώπων. Με έφερε από την Κρήτη η αγάπη του καλού σας Επισκόπου. Τον ευχαριστώ, γιατί μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα να σας αγκαλιάσει το βλέμμα μου. Ξέρω σε ποιον τόπο ήρθα γιατί και εγώ από πατέρα Μικρασιάτη είμαι. Γνωρίζω τι σημαίνει εκπατρισμός, τι σημαίνει προσφυγιά. Αυτός εδώ ο λαός άνοιξε τα σπίτια του και την αγκαλιά του και έγινε δεύτερη πατρίδα για ανθρώπους πονεμένους και καταδιωγμένους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνο, τον οποίο ευχαρίστησε για την πρόσκληση και την εγκάρδια φιλοξενία, επισημαίνοντας ότι η παρουσία του στην Καλαμαριά αποτελεί καρπό της αδελφικής αγάπης και των ισχυρών πνευματικών δεσμών που συνδέουν την Εκκλησία της Κρήτης με την τοπική Εκκλησία.

Μετά την τέλεση του Ιερού Μνημοσύνου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος απένειμε, σε ένδειξη τιμής, στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ευγένιο το ανώτερο παράσημο της Ιεράς Μητροπόλεως: τον Σταυρό Α' Τάξεως του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευγενίου του Τραπεζουντίου.

Στη συνέχεια δόθηκαν στους Κρητικούς Συλλόγους της Θεσσαλονίκης τιμητικές διακρίσεις για τη διαχρονική και πολύπλευρη προσφορά τους στη διατήρηση της κρητικής παράδοσης, της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή της Μακεδονίας.

Η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Κρήτης στην Καλαμαριά ανέδειξε για ακόμη μία φορά τους άρρηκτους ιστορικούς, πνευματικούς και πολιτιστικούς δεσμούς που ενώνουν την Κρήτη με τη Μακεδονία, αλλά και το διαχρονικό μήνυμα της ενότητας, της φιλοξενίας και της αδελφικής αγάπης του Ελληνισμού.

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