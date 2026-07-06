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ΚΡΗΤΗ

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός οδηγός μηχανής σε σύγκρουση με απορριμματοφόρο

ΕΚΑΒ
clock 07:48 | 06/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί (06.07) στην περιοχή Πιθάρι, στα Χανιά, με εμπλοκή μίας απορριμματοφόρου και μιας μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με το βαρύ όχημα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον αναβάτη ήταν ήδη αργά. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας πρόκειται για 33χρονο στρατιωτικό.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες καθώς εξελίσσεται η έρευνα.

Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 06:45, ο Ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι. Μ., 33 ετών, που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. Διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

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