Ιστορικό αντάμωμα παράδοσης και ενότητας στην εκδήλωση «Στα βήματα του Λυκείου των Ελληνίδων»

Μια ιστορική στιγμή για την παράδοση της Κρήτης και της Ελλάδας αποτέλεσε η μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Στα βήματα του Λυκείου των Ελληνίδων», η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026, στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου.

Για πρώτη φορά, συνέπραξαν επί σκηνής όλα τα Παραρτήματα του Λυκείου των Ελληνίδων της Κρήτης, από το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία, μαζί με το Κεντρικό Λύκειο των Ελληνίδων. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Λύκειο των Ελληνίδων Ηρακλείου με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Κρήτης.

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Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης χαιρέτισε τη μεγάλη αυτή γιορτή του πολιτισμού, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρωτοφανής σύμπραξη αποτελεί μια διακριτή δήλωση ενότητας. Όπως επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, με την εκδήλωση δεν έγινε μόνο μια αναπαράσταση της παράδοσης, αλλά χαράχτηκε ένας δρόμος-πρότυπο για τον συγκρητισμό και την απόλυτη ενότητα του κρητικού λαού. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα παραρτήματα του Λυκείου των Ελληνίδων αποτελούν τους ζωντανούς πνεύμονες πολιτισμού των κρητικών πόλεων και τους φάρους που κρατούν την ταυτότητα όρθια στους σύγχρονους καιρούς. Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον πολιτισμό και τη συλλογική ταυτότητα, καθώς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Σταύρος Αρναουτάκης, «ο πολιτισμός είναι η δύναμή μας και η ενότητά μας είναι το μέλλον μας».

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Στην αξία της ενότητας αναφέρθηκε η Πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Μαρία Παπαμάρκου, υπογραμμίζοντας ότι η παράδοση αποτελεί ζωντανό παλμό, κοινή γλώσσα και αστείρευτη πηγή ζωής που φωτίζει το μέλλον. Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Ηρακλείου Μαρία Κασωτάκη τόνισε πως μέσα από τους χορούς, τις μουσικές και τις φορεσιές αναδεικνύεται η πολιτιστική κληρονομιά και η διαχρονική δύναμή της να ενώνει ανθρώπους, τόπους και γενιές. Οι χορευτικές ομάδες ταξίδεψαν το κοινό σε ένα μοναδικό πανόραμα παραδοσιακών χορών, μουσικών και εθίμων, συνδέοντας τα πατήματα της Μακεδονίας, τους χορούς της Θράκης και τους κυματισμούς του Αιγαίου με το χορευτικό πάθος της Κρήτης.

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Τα παραρτήματα του Λυκείου των Ελληνίδων της Κρήτης ταξίδεψαν το κοινό με ένα πλούσιο χορευτικό πρόγραμμα. Το παράρτημα Χανίων παρουσίασε ριζίτικο τραγούδι, συρτό, Ρουματιανή σούστα και γρήγορο πεντοζάλι. Το παράρτημα Ρεθύμνου χόρεψε ρεθυμνιώτικη σούστα, Τριζάλη Αμαρίου και Μυλοποταμίτικο πηδηχτό. Το παράρτημα Ηρακλείου τον ζευγαρωτό συρτό και τον Μαλεβιζιώτη Λυρατζάκη και Μαλεβιζιώτη. Το παράρτημα Αγίου Νικολάου ανέδειξε τον Πρινιανό, τον λασιθιώτικο πηδηχτό και τον συρτό σε εκδοχή Μεραμπέλου. Το παράρτημα Σητείας χόρεψε ζερβόδεξο, σιγανό με Στειακές κοντυλιές και Στειακό πηδηχτό.

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