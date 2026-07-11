Αρκαλοχώρι: Η μάχη της αγοράς μετά τον σεισμό –Τα καταστήματα και οι πληγές που παραμένουν

Πέντε σχεδόν χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, το Αρκαλοχώρι συνεχίζει τη δύσκολη προσπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα. Η τοπική αγορά έχει κάνει βήματα ανάκαμψης, όμως οι πληγές παραμένουν ανοιχτές και οι επαγγελματίες της περιοχής επισημαίνουν ότι η αποκατάσταση δεν έχει προχωρήσει στον βαθμό που θα έπρεπε.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Γιώργου Ι. Παπαδάκη, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου, Γιώργος Μπορμπαντωνάκης, τόνισε ότι η εμπορική κίνηση υπάρχει, αλλά απέχει από τα επίπεδα που θα μπορούσαν να καταγραφούν εάν η περιοχή δεν είχε δοκιμαστεί από τον σεισμό. Όπως ανέφερε, αρκετά καταστήματα συνεχίζουν να λειτουργούν, ενώ είναι λίγες οι επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να επανέλθουν και έβαλαν οριστικά «λουκέτο».

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η κοινωνία εξακολουθεί να αισθάνεται ξεχασμένη. «Θέλουμε αυτό που δικαιούμαστε και τίποτα παραπάνω», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα που έστειλε, περιγράφοντας την εικόνα που εξακολουθεί να υπάρχει σε αρκετά κτίρια της περιοχής, όπου οι συνέπειες του σεισμού είναι ακόμη εμφανείς.

Αναφερόμενος στα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επαγγελματίες, στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ενίσχυσης της τουριστικής δραστηριότητας. Όπως είπε, ο τουρισμός αποτελεί βασικό παράγοντα για την τόνωση της αγοράς σε κάθε περιοχή, όμως στο Αρκαλοχώρι παραμένει περιορισμένος και χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις, ώστε η περιοχή να μπορέσει να αξιοποιήσει καλύτερα τις δυνατότητές της.

Την ίδια ώρα, οι επιχειρηματίες προετοιμάζονται για τις θερινές εκπτώσεις που ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, με τους καταστηματάρχες και στο Αρκαλοχώρι να συμμετέχουν στην προσπάθεια τόνωσης της αγοράς, μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης των προβλημάτων της περιοχής, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου αναμένεται να επιδιώξει συνάντηση με τον υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος θα βρίσκεται σήμερα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, προκειμένου να μεταφέρει τα αιτήματα και τις ανάγκες των επαγγελματιών.