ΣΥΡΙΖΑ: Στον αέρα οι ΚΟ μετά τις παραιτήσεις -Ανεξαρτητοποιήθηκαν Γαβρήλος και Παναγιωτόπουλος

Οι αποχωρήσεις από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν τέλος, με φόντο το νέο γύρο σφοδρής εσωστρέφειας στην οποία έχει περιέλθει το κόμμα.

Μετά τις παραιτήσεις της Κατερίνας Νοτοπούλου και του Γιώργου Καραμέρου από το βουλευτικό τους αξίωμα, καθώς και την επικείμενη παραίτηση του Συμεών Κεδίκογλου, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος αποτελεί τον 4ο στη σειρά βουλευτή που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα, μετά και την επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα με την ΕΛ.Α.Σ

Με επιστολή που στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και πως «από τούδε και στο εξής» θα παραμείνει ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας.

Λίγες ώρες μετά τον Αχαϊό συνάδελφό του Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, την ανεξαρτητοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής και ο εκλεγείς στην Αργολίδα, Γιώργος Γαβρήλος.

Στην επιστολή του, αναφέρει ότι: «Σας γνωστοποιώ την απόφασή μου να αποχωρήσω από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και να παραμείνω ανεξάρτητος βουλευτής Αργολίδας».

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