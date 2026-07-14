Ηράκλειο: Χωρίς ρεύμα για ώρες αρκετές περιοχές - Έντονα παράπονα για τις διακοπές ρεύματος και στην Κνωσό

Συνεχίζονται τα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε περιοχές του Ηρακλείου, με την Κνωσό να βρίσκεται μεταξύ των σημείων που αντιμετωπίζουν πολύωρες διακοπές ρεύματος. Κάτοικοι και επαγγελματίες κάνουν λόγο για μεγάλη ταλαιπωρία, καθώς η ηλεκτροδότηση παραμένει εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες, σε μια περίοδο που οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την καθημερινότητά τους.

Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών το πρόβλημα δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί, ενώ, όπως ενημερώθηκαν από τον ΔΕΔΔΗΕ, συνεργεία βρίσκονται στο πεδίο και εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης, μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε στύλο ρεύματος.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες περιοχές του Ηρακλείου. Από τις πρωινές ώρες διακοπές ρεύματος σημειώνονται σε τμήματα της Νέας Αλικαρνασσού, ενώ γενική βλάβη έχει επηρεάσει και τη Βιομηχανική Περιοχή, με επιπτώσεις και σε σημεία του κέντρου της πόλης.

Οι πολύωρες διακοπές προκαλούν έντονη αναστάτωση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τους πολίτες να αναμένουν την άμεση αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, εν μέσω μάλιστα και υψηλών θερμοκρασιών.

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