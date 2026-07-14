Νέα ηλεκτρονική απάτη με δήθεν μήνυμα από το Netflix

Ένα παραπλανητικό μήνυμα που εμφανίζεται ως δήθεν ενημέρωση από το Netflix φαίνεται να κυκλοφορεί, με στόχο να εξαπατήσει χρήστες και να τους οδηγήσει σε ψεύτικες ιστοσελίδες.

Στο μήνυμα αναφέρεται ότι υπάρχει πρόβλημα με την πληρωμή της συνδρομής και ζητείται από τον παραλήπτη να ακολουθήσει έναν σύνδεσμο για να «ενημερώσει» τα στοιχεία του λογαριασμού του. Ωστόσο, το link οδηγεί σε πλαστή σελίδα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων.

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Οι ειδικοί συνιστούν στους χρήστες να μην ανοίγουν ύποπτους συνδέσμους και να μην καταχωρούν στοιχεία σε σελίδες που δεν προέρχονται από την επίσημη πλατφόρμα της υπηρεσίας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η είσοδος στον λογαριασμό πρέπει να γίνεται απευθείας από την επίσημη εφαρμογή ή ιστοσελίδα του Netflix.

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