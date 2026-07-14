Ιράν: Επληξε πλοία στο Στενό του Ορμούζ εν μέσω συνεχιζόμενων αμερικανικών επιδρομών

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν εκρήξεις σε μια ιρανική λιμενική πόλη, αφότου το Ιράν επιτέθηκε σε δύο δεξαμενόπλοια των ΗΑΕ στο Στενό του Ορμούζ και σε περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ, εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μετά από μια νύχτα αεροπορικών επιθέσεων από τον αμερικανικό στρατό.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), το διακλαδικό στρατηγείο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, ανέφερε ότι πραγματοποίησε την τρίτη διαδοχική νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν. Κατά τη διάρκεια «αποστολής πέντε ωρών», όπως τη χαρακτήρισε γνωστοποίησε πως βομβαρδίστηκαν «στρατιωτικοί στόχοι» σε διάφορες πόλεις και λιμάνια στο νότιο Ιράν και συγκεκριμένα στις Μπουσέρ, Μπαντάρ Αμπάς, Τσαχ Μπαχάρ, Τζασκ, Κονάρακ και Άμπου Μούσα με «σκοπό να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία».

«Οι δυνάμεις του CENTCOM χρησιμοποίησαν πυρομαχικά ακριβείας εναντίον ιρανικών συστημάτων παράκτιας άμυνας, εγκαταστάσεων πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων», προσέθεσε.



Τουλάχιστον τέσσερις εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στo Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι καίριας σημασίας στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Image

Αντίποινα Ιράν με χτυπήματα σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και τάνκερ







Από την πλευρά του το σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επίθεση εναντίον βάσεων των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτηρίου όπου φιλοξενούνται Αμερικανοί στρατιωτικοί στη βάση Τζουφάιρ. Σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν στο βασίλειο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι μια αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην Ιορδανία στοχοθετήθηκε σήμερα με ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και κάλεσε τον ιορδανικό λαό να διαλύσει τις αμερικανικές βάσεις στη χώρα του.

«Ξέρετε πολύ καλά ότι όχι μόνο δεν έχουμε καμιά εχθρότητα εναντίον της χώρας σας, αλλά σας αγαπάμε εσάς, τον ευγενικό λαό, που καταλαβαίνει τον πόνο και την καταπίεση του παλαιστινιακού λαού περισσότερο από κάθε άλλο έθνος», αναφέρεται στη δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Οι δυνάμεις του Μπαχρέιν γνωστοποίησαν ότι αναχαίτισαν αρκετές ιρανικές επιθέσεις. «Η γενική διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων του Μπαχρέιν ανακοινώνει ότι το Ιράν συνεχίζει τη συστηματική επιθετικότητά του μέσω των ειδεχθών επιθέσεών του που στοχεύουν αμάχους στο Βασίλειο του Μπαχρέιν», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

«Η γενική διοίκηση τονίζει ότι η σκόπιμη χρήση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την επίθεση εναντίον αμάχων και ιδιωτικής περιουσίας αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», προσέθεσε. Προέτρεψε τους πολίτες του να συνεχίσουν να επιδεικνύουν προσοχή και να αποφεύγουν να πλησιάζουν οποιαδήποτε ύποπτα αντικείμενα.

Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανέφεραν ότι αναχαίτισαν τέσσερις ιρανικούς πυραύλους μέσα στον εναέριο χώρο της χώρας.

Τα αντιαεροπορικά αμυντικά συστήματα της Ιορδανίας «αναχαίτισαν και κατέρριψαν τέσσερις πυραύλους που διείσδυσαν νωρίς το πρωί της Τρίτης στον ιορδανικό εναέριο χώρο προερχόμενοι από το ιρανικό έδαφος», χωρίς να προκληθούν ανθρώπινες απώλειες ούτε υλικές ζημιές, διευκρίνισε πηγή από στους κόλπους της Γενικής Διοίκησης των ιορδανικών ενόπλων.

Επίσης, ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO) του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε σε ανακοίνωσή του ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό 13 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Λιμάχ, στο Ομάν, πως ένα δεξαμενόπλοιο γνωστοποίησε ότι χτυπήθηκε από πύραυλο ενώ διέσχιζε τη νότια διαδρομή.

Προσέθεσε ότι οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό. Συνιστάται στα πλοία να πλέουν με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στον UKMTO.

Ακόμα οι ιρανικές Αρχές ανέφεραν ότι διέσωσαν 23 αλλοδαπούς ναυτικούς από φορτηγό πλοίο, το οποίο συγκρούστηκε με άλλο σκάφος στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε την Τρίτη το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του ιρανικού νησιού Κεσμ.

Σύμφωνα με το Fars, το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου υπέστη σοβαρές ζημιές στο κύτος του και άρχισε να βάζει νερά. Ο πλοίαρχος διέταξε την άμεση εγκατάλειψή του, καθώς υπήρχε κίνδυνος για την ασφάλεια του πληρώματος.

Και τα 23 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στο νησί Κεσμ. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα ονόματα και οι σημαίες των δύο πλοίων που ενεπλάκησαν, ενώ δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Ένας ναυτικός νεκρός από χτύπημα σε τάνκερ



Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την πλευρά τους κατήγγειλαν ιρανικές επιθέσεις εναντίον δυο δεξαμενόπλοιών τους στα Στενά του Ορμούζ που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί Ινδός, μέλος του πληρώματος του ενός και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμα, όπως μεταδίδει το CNNi.

H Ινδία ⁠εγκάλεσε τον αναπληρωτή πρέσβη του Ιράν στη χώρα, Μοχάμαντ Τζαβάντ Χοσεϊνί, λόγω του θανάτου του Ινδού υπηκόου στα ύδατα του Ομάν, όπως δήλωσε αξιωματούχος της ινδικής κυβέρνησης.

Το ινδικό κανάλι ειδήσεων NDTV μετέδωσε ότι ο διπλωμάτης κλήθηκε για να του επιδοθεί διάβημα διαμαρτυρίας για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον τάνκερ.

Λίγο αργότερα, σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας ανέφρες πως «η Ινδία εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τις επιθέσεις εναντίον δύο πλοίων, του MT Al Bahiyah και του MT Mombasa, κατά τη διέλευσή τους σήμερα από τα Στενά του Ορμούζ».

«Και τα δύο πλοία μετέφεραν 30 Ινδούς ναυτικούς, μεταξύ του συνολικού πληρώματός τους που αριθμούσε 46 άτομα. Από τους 12 Ινδούς υπηκόους που επέβαιναν στο MT Al Bahiyah, ένας έχασε τραγικά τη ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε. Από τους 18 Ινδούς υπηκόους που επέβαιναν στο MT Mombasa, 9 έχουν υποστεί τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων 2 που, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι σοβαρά τραυματισμένοι. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του αποθανόντος Ινδού υπηκόου και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», προσέθεσε.

Επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν και τέλη διέλευσης στο Ορμούζ ανακοίνωσε ο Τραμπ



Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της ιρανικής ναυσιπλοΐας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο αποκλεισμός αναμένεται τεθεί σε ισχύ σήμερα στις 23:00 (ώρα Ελλάδας), κατά τον αμερικανικό στρατό.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΑ και θα παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΑ, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΡΑΝ», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.



Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα είναι πλέον γνωστές ως «ο ΦΥΛΑΚΑΣ των Στενών του Ορμούζ» και πρόσθεσε ότι, «για λόγους δικαιοσύνης», θα πρέπει να αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί των φορτίων που μεταφέρονται.

Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν απάντησε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κανέναν ρόλο στον καθορισμό του μέλλοντος της θαλάσσιας οδού και δεν θα τους επιτραπεί να παρέμβουν.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απάντησε ότι η Τεχεράνη είναι ο «φύλακας» των Στενών και θα παραμείνει σε αυτόν τον ρόλο «για πάντα», προσθέτοντας ειρωνικά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «έχει απόλυτο δίκιο». «Οποιοσδήποτε εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να αποζημιώνεται», προτού παρατηρήσει πως το «20% είναι φυσικά υπερβολικό. Θα είμαστε δίκαιοι».



Οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν τις ΗΠΑ πως θέτουν τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο σε κίνδυνο.

Παράλληλα ο Τραμπ διαβεβαίωσε χθες τον Τύπο ότι παραμένει «πιθανή» η σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στην Τεχεράνη.

Επίσης, νομοσχέδιο με θέμα την διαχείριση των Στενών του Ορμούζ κατατέθηκε στο ιρανικό κοινοβούλιο, δήλωσε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας, Εμπραχίμ Αζίζι. Ο Αζίζι δεν διευκρίνισε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου ούτε το χρονοδιάγραμμα της επεξεργασίας του.

«Χθες το βράδυ, την ίδια στιγμή που τα αμερικανικά drones καταρρίπτονταν, το νομοσχέδιο με τίτλο “Στρατηγική Δράση για την Ασφάλεια και την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Στενών του Ορμούζ και του Περσικού Κόλπου” κατατέθηκε επισήμως στο ιρανικό κοινοβούλιο», έγραψε ο Αζίζι στα αγγλικά σε ανάρτησή του στο Χ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ