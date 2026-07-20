Φόρτισε το κινητό σου τρέχοντας: Η επιστήμη βρήκε επιτέλους χρήση...για τον ιδρώτα σου!

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ξέχνα το λίθιο, το κοβάλτιο και τις άλλες σπάνιες γαίες που ψάχνουμε στα βάθη της γης. Το μέλλον της πράσινης ενέργειας κρύβεται σε δύο πράγματα που ήδη έχεις σε αφθονία:

Στο αλατοπίπερο των μακαρονιών σου και στις στάλες που τρέχουν από το κούτελό σου όταν τρέχεις να προλάβεις το λεωφορείο!

Επιστήμονες σε όλο τον κόσμο αποφάσισαν να αφήσουν για λίγο τα περίπλοκα χημικά εργαστήρια και να ρίξουν μια ματιά στην καθημερινότητά μας. Το αποτέλεσμα; Δύο από τις πιο τρελές –αλλά απόλυτα αληθινές– τεχνολογίες μπαταριών που υπόσχονται να κρατήσουν τα φώτα αναμμένα, όταν ο ήλιος δύει και ο άνεμος σταματά.

1. Μπαταρίες λιωμένου αλατιο - Η «καυτή» εκδίκηση της κουζίνας

Φαντάσου ένα τεράστιο καζάνι με αλάτι. Όχι όμως το αλάτι που ρίχνεις στη σαλάτα, αλλά ένα μείγμα από νιτρικά άλατα (που μοιάζουν με αυτά που βάζουμε στα λιπάσματα).

Το κόλπο: Όταν ο ήλιος καίει και οι ανεμογεννήτριες γυρίζουν σαν τρελές, η περίσσεια ρεύματος μετατρέπεται σε θερμότητα.Το αποτέλεσμα: Το αλάτι ζεσταίνεται στους 500°C και λιώνει, γινόμενο ένα καυτό, λαμπερό υγρό.

Αυτή η «σούπα» μπορεί να κρατήσει τη θερμότητα για μέρες. Όταν νυχτώσει, ρίχνουμε νερό, φτιάχνουμε ατμό, γυρίζουμε μια τουρμπίνα και... βάζουμε μπροστά το Netflix!

Το καλύτερο; Αυτές οι μπαταρίες δεν παίρνουν ποτέ φωτιά, δεν εκρήγνυνται και κρατάνε για δεκαετίες. Το μόνο κακό είναι ότι δεν κάνουν για να αλατίσεις τις πατάτες σου.

2. Μπαταρίες Ιδρώτα - Όταν το Crossfit φορτίζει το κινητό σου

Αν σιχαίνεσαι τον ιδρώτα στο γυμναστήριο, ήρθε η ώρα να αλλάξεις γνώμη. Ο ιδρώτας σου δεν είναι απλά νερό με αλάτι· είναι ένα μικρό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας!

Πώς δουλεύει: Κολλάς στο δέρμα σου ένα ειδικό, εύκαμπτο αυτοκόλλητο (wearable). Καθώς ιδρώνεις, τα ένζυμα στο αυτοκόλλητο «τρώνε» το γαλακτικό οξύ του ιδρώτα σου και το μετατρέπουν σε ηλεκτρισμό.

Το κέρδος: Όσο πιο πολύ υποφέρεις στον διάδρομο, τόσο περισσότερο φορτώνει το smartwatch σου.Πλέον, η δικαιολογία «μου έκλεισε το κινητό και δεν απάντησα» δεν θα πιάνει.

Η απάντηση θα είναι: «Δεν έτρεξες αρκετά!».

Το μέλλον είναι... αλμυρό

Η μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής δεν θέλει απαίτητα high-tech, πανάκριβα υλικά. Μερικές φορές θέλει απλά ένα καλό τηγάνι με αλάτι για την πόλη σου και μια έντονη προπόνηση για το ρολόι σου.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα ιδρώσεις από τη ζέστη, μην γκρινιάζεις. Απλά σκέψου ότι είσαι μια κινητή, οικολογική γεννήτρια!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μουντιάλ 2026: Παγκόσμια Πρωταθλήτρια η Ισπανία(vid-foto)

Ρεύμα: Ποια τιμολόγια επιλέγουν τα νοικοκυριά και ποια είναι τα φθηνότερα

Κορυφώνεται ο καύσωνας – Πού θα φτάσει τους 41 βαθμούς ο υδράργυρος