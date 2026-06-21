Κρήτη: Χτύπησε την ανήλικη κόρη της στα μάτια - Χειροπέδες σε 36χρονη

Χειροπέδες φόρεσε μία 36χρονη γυναίκα από την Αλβανία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 14χρονης κόρης της.
Το θερμό επεισόδιο εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (20/6) στο σπίτι τους στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου, όπου ξέσπασε καυγάς ανάμεσα σε μάνα και κόρη, και η 36χρονη φέρεται να χτύπησε στα μάτια την ανήλικη.
Εκλήθη η αστυνομία και η γυναίκα συνελήφθη, ενώ η 14χρονη διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και παραμένει, φιλοξενούμενη στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου.
Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Βασιλείου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ηράκλειο - δομή μεταναστών: Νέο ραντεβού κατοίκων σήμερα στην Ηρακλείου-Μοιρών και αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο
Ποιος πληρώνει τις απάτες με τις κάρτες, τα θύματα ή οι τράπεζες; - Η περιπέτεια ενός Κρητικού