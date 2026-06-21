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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Χτύπησε την ανήλικη κόρη της στα μάτια - Χειροπέδες σε 36χρονη

ανήλικη
clock 09:09 | 21/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Χειροπέδες φόρεσε μία 36χρονη γυναίκα από την Αλβανία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 14χρονης κόρης της.

Το θερμό επεισόδιο εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (20/6) στο σπίτι τους στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου, όπου ξέσπασε καυγάς ανάμεσα σε μάνα και κόρη, και η 36χρονη φέρεται να χτύπησε στα μάτια την ανήλικη.

Εκλήθη η αστυνομία και η γυναίκα συνελήφθη, ενώ η 14χρονη διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και παραμένει, φιλοξενούμενη στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Βασιλείου.

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