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GOSSIP - LIFESTYLE

Αργυρός: Φωτογραφίζεται με φόντο τον Βόσπορο μετά τις εμφανίσεις του στην Κωνσταντινούπολη

αργυρός
clock 17:00 | 11/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναυλίες στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήσε ο Κωνσταντινος Αργυρός και ο ίδιος μοιράστηκε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Τουρκία.

Ο τραγουδιστής απαθανατίζεται με φόντο τον Βόσπορο, πάνω στη σκηνή την ώρα που ερμηνεύει τα κομμάτια του αλλά στα καμαρίνια.

. «Δύο αξέχαστες, sold-out βραδιές στην Τουρκία. Σας ευχαριστώ για όλα. Θα επιστρέψω», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης.


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A post shared by Konstantinos Argiros (@argiros_konstantinos)

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