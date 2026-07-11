Αργυρός: Φωτογραφίζεται με φόντο τον Βόσπορο μετά τις εμφανίσεις του στην Κωνσταντινούπολη

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Συναυλίες στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήσε ο Κωνσταντινος Αργυρός και ο ίδιος μοιράστηκε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Τουρκία.

Ο τραγουδιστής απαθανατίζεται με φόντο τον Βόσπορο, πάνω στη σκηνή την ώρα που ερμηνεύει τα κομμάτια του αλλά στα καμαρίνια.

. «Δύο αξέχαστες, sold-out βραδιές στην Τουρκία. Σας ευχαριστώ για όλα. Θα επιστρέψω», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης.

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