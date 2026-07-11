ΣΥΡΙΖΑ: «Μπάχαλο» στην ΚΕ – Άκυρο στη συμπόρευση με Τσίπρα και συνέχεια το επόμενο Σάββατο

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση κινείται σε δύο βασικούς άξονες: Αφενός, ανατρέπει το πολιτικό σκέλος της προηγούμενης απόφασης και, αφετέρου, δίνει το «πράσινο φως» στην Πολιτική Γραμματεία, η οποία θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, προκειμένου να εξετάσει την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.





Συνεχίζεται το ερχόμενο Σάββατο η συνεδρίαση του ΣΥΡΙΖΑ



Η συνεδρίαση αποφασίστηκε να συνεχιστεί το επόμενο Σάββατο, έπειτα από σχετική πρόταση του Θεόφιλου Ξανθόπουλου. Υπενθυμίζεται ότι από την Κουμουνδούρου είχε ήδη προαναγγελθεί, με κοινή συναίνεση, συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για το ερχόμενο Σάββατο.

Την ίδια ώρα, πηγές καταλόγιζαν στην αναπληρώτρια γραμματέα, Αναστασία Σαπουνά, «αντικαταστατική συμπεριφορά», υποστηρίζοντας ότι δεν είχε την αρμοδιότητα να αναβάλει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης έγραψε: «Το «plan b” AΠΕΤΥΧΕ ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει με απαρτία, παρά τον λυσσώδη πόλεμο από την αναπληρώτρια γραμματέα και την υπεύθυνη Οργανωτικού (81 παρόντες και 59 μέσω Zoom). Θα πάρει αποφάσεις σήμερα (ακύρωση της απόφασης της 6ης Ιουνίου, επαναφορά μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα) και θα συνεχιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο για την ολοκλήρωση των πολιτικών και οργανωτικών μέτρων.



Στεκόμαστε όρθιοι και συνεχίζουμε!!!».

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