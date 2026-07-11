Ηράκλειο: Συνεχείς διαδώσεις μεταναστών στα νότια

Νέα επιχείρηση διαχείρισης περιστατικού με μετανάστες καθώς στον χώρο του παλιού ψυγείου στο Ηράκλειο αναμένεται να μεταφερθεί το δεύτερο περιστατικό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για συνολικά 43 άτομα, εκ των οποίων 16 υπήκοοι Μπαγκλαντές και 27 υπήκοοι Σουδάν, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα. Οι μετανάστες αναμένεται να υποβληθούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές.

Το νέο περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά την επιχείρηση αποβίβασης μεταναστών που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Λούτρα Ηρακλείου. Τότε, συνολικά 35 άνθρωποι έφτασαν στην περιοχή, ανάμεσά τους 25 υπήκοοι Σουδάν, μεταξύ των οποίων μία έγκυος γυναίκα, καθώς και 10 υπήκοοι Ερυθραίας, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες και ένα βρέφος.

Και σε αυτή την περίπτωση οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στον χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου ακολουθούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά και διοικητικά πρωτόκολλα.

Επίσης το Λιμενικό για μία ακόμα διάσωση νότια της Γαύδου αναφέρει τα εξής:

Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Γαύδου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για παροχή συνδρομής σε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Στο σημείο μετέβη ένα σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο περισυνέλλεξε σαράντα τρεις αλλοδαπούς (41 άντρες και 2 γυναίκες) και τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου. Ακολούθως, οδηγήθηκαν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου, ενώ πρόκειται να μεταφερθούν σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

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