Η κατάδυση του Βασίλη Κικίλια στην Αμοργό και το «απέραντο γαλάζιο»

Στην Αμοργό βρέθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να ενημερωθεί για το πρόγραμμα «Αμοργόραμα», το οποίο επικεντρώνεται στη βιώσιμη αλιεία και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ο υπουργός επισκέφθηκε το νησί μαζί με στελέχη του υπουργείου και πραγματοποίησε κατάδυση στα νερά της Αμοργού, τα οποία έγιναν διεθνώς γνωστά μέσα από την ταινία «Απέραντο Γαλάζιο» του Λυκ Μπεσόν.

Με ανάρτησή του, ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στην ανάγκη προστασίας της θάλασσας, αλλά και στον ρόλο που διαδραμάτισαν οι επαγγελματίες αλιείς του νησιού στη διαμόρφωση του προγράμματος.

Το πρόγραμμα «Αμοργόραμα»

Το «Αμοργόραμα» αποτελεί πρωτοβουλία των επαγγελματιών αλιέων της Αμοργού, οι οποίοι ζήτησαν τη λήψη θεσμικών μέτρων για την προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων και του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Το πρόγραμμα προβλέπει δράσεις για τον καθαρισμό των ακτών, την προσωρινή παύση της αλιευτικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένες περιοχές και την εφαρμογή κανόνων βιώσιμης αλιείας κατά τις περιόδους αναπαραγωγής των ψαριών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός, η πρωτοβουλία θεσμοθετήθηκε με Προεδρικό Διάταγμα, εντάχθηκε σε πρόγραμμα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και υποστηρίζεται επιστημονικά από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Λιμενικό Σώμα συμμετέχει στην επίβλεψη και στην εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων.

Ο Βασίλης Κικίλιας απέδωσε την εξέλιξη της πρωτοβουλίας στη συνεργασία των επαγγελματιών αλιέων με την κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμβολή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η ανάρτηση του Βασίλη Κικίλια

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έγραψε στην ανάρτησή του: «Κάτω από το νερό, όλα σωπαίνουν. Δεν ακούς τίποτα. Μόνο τις σκέψεις σου, μέχρι που αδειάζουν κι αυτές.

Βούτηξα στα νερά της Αμοργού. Και βγήκα στην επιφάνεια με μια σκέψη: αυτό που μας χαρίστηκε απλόχερα, υποχρεούμαστε να το διαφυλάξουμε.



Στην Αμοργό το κάνουν. Οι ίδιοι οι ψαράδες οργανώθηκαν και ζήτησαν θεσμικά μέτρα για να προστατεύσουν τη θάλασσά τους.

Έτσι γεννήθηκε το Αμοργόραμα. Καθαρές ακτές. Περιοχές που ξεκουράζονται για να ξαναγεμίσουν ψάρια. Βιώσιμη αλιεία που σέβεται τους μήνες κατά τους οποίους η ζωή αναγεννιέται.

Και σήμερα δεν αποτελεί ιδέα λίγων. Θεσμοθετήθηκε με Προεδρικό Διάταγμα και αποτελεί πρόγραμμα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και επιστημονική καθοδήγηση από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και το Λιμενικό μας βρίσκεται εκεί, για να επιβλέπει και να στηρίζει.

Τίποτα από αυτά δεν έγινε μόνο του. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα στους ψαράδες της Αμοργού. Αναγνώρισε το όραμά τους και ανέλαβε να το κάνει πράξη, με τη δέσμευση ότι η Πολιτεία θα είναι εκεί, μαζί τους.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενέταξε το Αμοργόραμα σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα και εξασφάλισε τη χρηματοδότηση και τον επιστημονικό συντονισμό του.

Ο Σταύρος Παπασταύρου και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσαν στην πρωτοβουλία επιστημονική βάση και θεσμική στέγη, καθώς και τα δεδομένα, τους κανόνες και τα εργαλεία που μετατρέπουν μια ιδέα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη θάλασσα.

Αυτό είναι το κράτος που πιστεύω. Το κράτος που στέκεται δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τη θάλασσά τους καλύτερα από τον καθένα και τους δίνει τα εργαλεία για να τη φυλάξουν.

Γιατί το “απέραντο γαλάζιο” οφείλεις να το προστατεύσεις. Και αυτό το γνωρίζουν οι ψαράδες, οι δύτες και όσοι είχαμε την τύχη να βουτήξουμε στα αμοργιανά νερά και να δούμε έναν άλλον κόσμο.

Το φως που πέφτει από πάνω σε δέσμες. Το μπλε που δεν τελειώνει πουθενά. Για λίγα δευτερόλεπτα ξεχνάς πού αρχίζει η θάλασσα και πού σταματάς εσύ.

Δεν είναι τυχαίο ότι από αυτά τα νερά ξεκίνησε η ελληνική αγωνιστική ελεύθερη κατάδυση. Στο Καταδυτικό Κέντρο της Αιγιάλης φυτεύτηκε ένας σπόρος που κατέκτησε τον κόσμο. Αθλητές από όλο τον κόσμο βουτούσαν στα νερά της Αμοργού και η Ελλάδα μπήκε στον χάρτη ενός από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα αθλήματα. Όλα ξεκίνησαν εδώ, σε ένα μικρό νησί των Κυκλάδων.

Το απέραντο γαλάζιο δεν είναι μόνο για τις κάμερες. Είναι δικό μας. Και το προστατεύουμε μαζί».

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