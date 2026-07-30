Κρήτη: Εφιάλτης διαρκείας στο Ρέθυμνο - Αναζωπυρώσεις και άνεμοι 10 μποφόρ δυσκολεύουν την κατάσβεση

Άνιση μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερη ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ρέθυμνο, την ώρα που οι ριπές των ανέμων φτάνουν τα 9 με 10 μποφόρ, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πύρινο μέτωπο αναζωπυρώθηκε στην Τριόπετρα και την Αγία Παρασκευή, ενώ συνολικά οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε τρία μετωπα.

Ο πυκνός καπνός «καταπίνει» το Κουρταλιώτικο Φαράγγι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή του Ασώματου Ρεθύμνου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για τον περιορισμό των φλογών υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο μέτωπο που έχει αναπτυχθεί κοντά στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, σε δύσβατο σημείο πάνω από τον οικισμό του Ασώματου, όπου η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι θυελλώδεις άνεμοι, που κατά τόπους φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ, ενισχύουν διαρκώς τις αναζωπυρώσεις και δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα μετά την εκδήλωση της φωτιάς, αναπτύσσοντας ισχυρές δυνάμεις στο σημείο. Συνολικά επιχειρούν 72 πυροσβέστες, 13 πυροσβεστικά οχήματα, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ και μία ομάδα της 3ης ΕΜΑΚ. Από αέρος συνδράμουν τρία ελικόπτερα, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν τόσο τις πτήσεις όσο και τις υδροληψίες.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ακόμη υδροφόρες του Δήμου Ρεθύμνου, καθώς και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος, που συνδράμουν στην ασφαλή διαχείριση της κατάστασης.

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία προχώρησε σε διαδοχικές ενεργοποιήσεις του 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν προληπτικά από τις περιοχές που απειλούνται. Μηνύματα εκκένωσης εστάλησαν για το Αμμούδι, το Δαμνόνι, τα Λευκόγια, τη Γέφυρα, το Μοναστήρι, τα Γιαννιού και τη Λίμνη Πρέβελης, με τις αρμόδιες αρχές να ζητούν από τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες για την ασφάλειά τους.

Στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου συνεχίζονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, ενώ παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση της κανονικότητας στις περιοχές που επλήγησαν.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα εναέρια μέσα εξακολουθούν να μην μπορούν να επιχειρήσουν λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, ξεκίνησε σταδιακά η επιστροφή των επισκεπτών που είχαν απομακρυνθεί προληπτικά από την Αγία Γαλήνη. Προτεραιότητα δόθηκε στους περίπου 100 ανθρώπους που είχαν φιλοξενηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαιστού, με τη συνδρομή του Δήμου Φαιστού και της Περιφέρειας Κρήτης.

Παράλληλα, όσοι είχαν μεταφερθεί σε ξενοδοχειακές μονάδες επιστρέφουν στα καταλύματά τους, ενώ οι επισκέπτες από περιοχές όπου η επιστροφή δεν είναι ακόμη δυνατή παραμένουν προσωρινά στα ξενοδοχεία φιλοξενίας τους.

Απεγκλωβισμός 51 ατόμων από την Πρέβελη, στα νότια του νομού Ρεθύμνης, εν μέσω πυρκαγιάς και θυελλωδών ανέμων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού 51 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, στο Ρέθυμνο, εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή «Ασώματος».







Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον γενικό συντονισμό του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.







Οι συνθήκες στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς έπνεαν ισχυροί βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, δυσχεραίνοντας την προσέγγιση των σκαφών και τη μεταφορά των εγκλωβισμένων.







Στην επιχείρηση συμμετείχε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή δύο ιδιωτικών σκαφών. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα, τα οποία επιβιβάστηκαν στο περιπολικό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους.







Στη θαλάσσια περιοχή παραμένουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού και δύο ιδιωτικά σκάφη, ενώ στο σημείο μεταβαίνει και σκάφος της δύναμης FRONTEX, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιφυλακής των αρμόδιων αρχών.

Σε ''πορτοκαλί'' συναγερμό και αύριο η Κρήτη

Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις ΠΕ Κυκλάδων και Έβρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

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