Βόλος: Νεκρός στη θάλασσα 57χρονος που αγνοούνταν

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Νεκρός εντοπίστηκε την Πέμπτη (30/7) στη θάλασσα ένας 57χρονος άνδρας στην περιοχή Μαλάκι του Βόλου. Ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή και ανασύρθηκε από τις αρμόδιες αρχές.

Στο πρόσωπό του εντοπίστηκαν ορισμένες αμυχές, εύρημα που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με τον ιστότοπο thenewspaper.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο θάνατός του οφείλεται σε πνιγμό ή αν είχε προηγηθεί τραυματισμός, πιθανώς από πρόσκρουση σε βράχια, πριν καταλήξει στη θάλασσα

Η σορός του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για την ακριβή αιτία θανάτου.

Την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος, οι οποίες συλλέγουν μαρτυρίες και στοιχεία για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη.

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