Θρήνος στο Ρέθυμνο για τον πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη – Το τελευταίο αντίο στον ήρωα της Κρύας Βρύσης

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης το Ρέθυμνο αποχαιρέτησε τον πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση, δίνοντας μάχη με τις φλόγες.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο Γερακάρι, παρουσία της οικογένειάς του, συναδέλφων του από το Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά και εκπροσώπων της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ηγεσίας. Η Κρήτη παραμένει βυθισμένη στο πένθος για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, υπερασπιζόμενοι ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Φορείς και αρχές εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη, υπογραμμίζοντας την αυτοθυσία και το αίσθημα καθήκοντος των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή της μάχης με την πυρκαγιά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην προσφορά του Μανώλη Στρατιδάκη στην τοπική κοινωνία του Γερακαρίου, όπου είχε διατελέσει πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, με τους κατοίκους να μιλούν για έναν άνθρωπο με ήθος, εργατικότητα και ανιδιοτελή προσφορά.

Η μνήμη των δύο πυροσβεστών, όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι των φορέων, θα παραμείνει ζωντανή ως σύμβολο γενναιότητας και προσφοράς προς την κοινωνία.

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