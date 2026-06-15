Αρναούτη: Κατέθεσε αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο για την αποζημίωση από το τροχαίο με τον Παντελή Παντελίδη

Αίτηση αναίρεσης της απόφασης για την αποζημίωση που της δόθηκε για το τροχαίο κατά το οποίο έχασε τη ζωή του ο Παντελής Παντελίδής κατέθεσε η Μίνα Αρναούτη.







Η ίδια σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Πρωινό» τη Δευτέρα 15 Ιουνίου εξήγησε πως το ποσό των 39.000 ευρώ που αποφασίστηκε, δεν αρκεί για όσα βίωσε από τα ξημερώματα της 18ης Φεβρουαρίου του 2016 που ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή μετά το δυστύχημα στη Βουλιαγμένη, στο αμάξι του οποίου εκείνη ήταν συνοδηγός.

«Ένα από τα δύσκολα πράγματα που έχω αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, είναι ότι με κρίνουν από την εξωτερική μου εμφάνιση και όχι ως άνθρωπο. Όλο αυτό είναι γελοίο να συμβαίνει. Δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους που δεν γνώριζαν καν τον Παντελή να λένε "άντε ρε, εσύ δεν νοιάζεσαι για τον Παντελή". Και ποιος τον νοιάζεται, εσύ που δεν τον ήξερες καν; Έχω κριθεί και ακόμα κρίνομαι καθημερινά από αυτή την ιστορία. Όποτε βγει κάτι για το θέμα, έχω αμέτρητα σχόλια και κατηγορίες. Δέχομαι ότι ήταν αγαπητός. Δεν δέχομαι ότι εγώ θα πρέπει να σταματήσω να ζω τη ζωή που με δυσκολία πήρα πίσω, γιατί ενεπλάκην σε ένα τροχαίο πριν δέκα χρόνια. Προσφεύγω στον Άρειο Πάγο γιατί θεωρώ ότι η βλάβη που έχω υποστεί, δεν αποτυπώνεται πραγματικά στο ποσό της αποζημίωσης που έχω λάβει», είπε στην εκπομπή Πρωινό.

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