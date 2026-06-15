Φαίη Σκορδά: Πότε παντρεύεται τελικά;

Τα δημοσιεύματα θεωρούσαν σχεδόν βέβαιο ότι η Φαίη Σκορδά θα παντρευόταν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Η διάψευση ήρθε από την ίδια μέσα από την εκπομπή της.

Το σκηνικό διαδραματίστηκε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, όταν ο συνεργάτης της, Χρήστος Βέργαδος, επέλεξε να αναφερθεί στο επερχόμενο γεγονός της προσωπικής της ζωής, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της παρουσιάστριας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστος Βέργαδος της είπε με νόημα: «Η ώρα η καλή» και εκείνη του απάντησε: «Δεν θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι…»

Η παρουσιάστρια απέφυγε να προσθέσει περαιτέρω στοιχεία ή να αποκαλύψει την ακριβή ημερομηνία που θα ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, επιβεβαιώνοντας την πάγια στάση της να μην εκθέτει λεπτομέρειες της ιδιωτικής της καθημερινότητας στα μέσα ενημέρωσης.

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