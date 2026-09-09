Φορτέτσα: Με λαμπρότητα η πανήγυρη της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και την προσήκουσα εκκλησιαστική τάξη θα τιμηθεί και φέτος η μεγάλη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στον ομώνυμο Ιερό Ναό της Φορτέτσας Ηρακλείου, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Η πανήγυρη θα ανοίξει από την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, με την τέλεση του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και του Μνημοσύνου των Μικρασιατών και των απανταχού Φορτετσανών, στις 7 το πρωί. Το απόγευμα, στις 7, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, με τη χοροστασία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου Β΄, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει Ιερά Παράκληση προς τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό.

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Ανήμερα της εορτής, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος, η τελετή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου. Το απόγευμα θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και οι Χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού.

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Ιδιαίτερη ευλογία για τους πιστούς αποτελεί η έκθεση προς προσκύνηση τεμαχίου Τιμίου Ξύλου, καθ’ όλη τη διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο προσκαλεί τους πιστούς να προσέλθουν στην πανήγυρη και να συμμετάσχουν στην προσευχητική σύναξη προς τιμήν του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

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