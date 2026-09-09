ΤΕΤ.09 Σεπ 2026 11:23
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Τον ακολούθησαν μέχρι το σπίτι του και άρχισαν να τον χτυπούν

ανήλικοι
clock 09:26 | 09/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σχηματίστηκε σε βάρος δύο 15χρονων στο Ηράκλειο, οι οποίοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην Ασφάλεια, συνοδευόμενοι από τους γονείς τους.

Οι γονείς τους συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η υπόθεση αφορά επίθεση σε βάρος ενός ακόμη 15χρονου, το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι τον ακολούθησαν μέχρι το σπίτι του και, έξω από την κατοικία του, φέρεται να τον χτύπησαν.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με μώλωπες και τραύμα στην περιοχή του ματιού, ενώ η Ασφάλεια Ηρακλείου διερευνά την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Συλλήψεις μετά την επίθεση με κατσούνες στο χωριό...

Ηράκλειο: Οι τιμές στα σχολικά πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι

Λατομείο στον Μοχό: Οι κάτοικοι αποφασίζουν τις επόμενες κινήσεις τους

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ανήλικοι Σωματικές Βλάβες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis