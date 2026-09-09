Ηράκλειο: Τον ακολούθησαν μέχρι το σπίτι του και άρχισαν να τον χτυπούν

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Δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σχηματίστηκε σε βάρος δύο 15χρονων στο Ηράκλειο, οι οποίοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην Ασφάλεια, συνοδευόμενοι από τους γονείς τους.

Οι γονείς τους συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η υπόθεση αφορά επίθεση σε βάρος ενός ακόμη 15χρονου, το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι τον ακολούθησαν μέχρι το σπίτι του και, έξω από την κατοικία του, φέρεται να τον χτύπησαν.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με μώλωπες και τραύμα στην περιοχή του ματιού, ενώ η Ασφάλεια Ηρακλείου διερευνά την υπόθεση.

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